12 апреля 2024, 14:33

Группа энергетиков в Дагестане похитила почти 3 миллиарда рублей из бюджета

РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО „Россети Северный Кавказ“, его филиала „Дагэнерго“ и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», - указали в ведомстве.

Задержанных подозревают в краже 2,8 миллиарда рублей, которые выделил из бюджета на создание автоматизированной системы учета электроэнергии Дагестана.

Силовики провели обыски в столичном регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители арестовали девять человек. Всех из отправили в СИЗО.

В Санкт-Петербурге задержали чиновника по подозрению в получении взятки. Силовики достали из кармана мужчины пачки заранее помеченных купюр.

Хищения Уголовное дело Дагестан ФСБ Кражи
12 апреля 2024, 14:31
Следком назначит экспертизу по взрыву в машине на севере Москвы
Телеканал «360»
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На Коровинском шоссе мужчина пострадал от взрыва при включении зажигания в машине. Следователи возбудили уголовное дело. В ближайшее время они назначат взрывотехническую экспертизу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы. <…> Возбуждено уголовное дело», - заявили в ведомстве.

По какой именно статье начали производство, в Следкоме не уточнили. Криминалисты, представители оперативных служб и следователи осмотрят место происшествия, затем назначат медицинскую, взрывотехническую и другие экспертизы.

К работе на месте взрыва присоединился Тимирязевский межрайонный прокурор.

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования.

Днем в припаркованной возле дома на Коровинском шоссе машине произошел взрыв без возгорания. Водитель получил травму ноги. Кроме принадлежавшей ему Toyota, пострадали две стоявшие рядом иномарки. «360» показал фото с места взрыва.

Прокуратура РФ ДТП Взрывы Машины Следственный комитет России Москва
12 апреля 2024, 13:33
Замглавы администрации одного из районов Петербурга поймали на взятке
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Заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ведомство опубликовало кадры задержания. На видео показали, как из кармана подозреваемого правоохранители достали пачки заранее помеченных купюр.

По данным СК, мужчина отвечает за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. Он потребовал от генерального директора коммерческой организации взятку за «покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами», за решение вопросов с государственными и правоохранительными органами и за «лоббирование интересов компании».

Гендиректор отказался от предложения. Он обратился в полицию. С января по апрель 2024 года подозреваемый неоднократно встречался с гендиректором и обсуждал размер требуемой взятки. В результате они договорились о сумме в шесть миллионов 750 тысяч рублей. Гендиректор должен был выплачивать по 750 тысяч рублей ежемесячной до конца года.

По плану силовиков 11 апреля в отеле на Биржевом переулке женщина - руководитель коммерческой организации - передала подозреваемому взятку за два месяца в размере 30 тысяч рублей и муляж на один миллион 470 тысяч. После этого мужчину задержали.

Санкт-Петербург Строительство Мужчины Полиция
12 апреля 2024, 11:51
Следователи установили личности ликвидированных под Нальчиком боевиков
РИА «Новости»
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Оба боевика, которых ликвидировали в пригороде Нальчика 11 апреля, оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном главке Следственного комитета.

«Один из них (боевиков. - прим. ред.) 1997 года рождения, другой - 2004 года рождения», - уточнили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия нашли автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

Боевиков, планировавших теракты и диверсии, устранили под Нальчиком в рамках контртеррористической операции. В ней приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Потерь среди представителей подразделений нет, из гражданского населения никто не пострадал.

Сначала боевикам предлагали сдаться, но они отказались и открыли огонь по силовикам. После ликвидации преступников в СК возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также о незаконном хранении оружия и взрывчатки.

Преступления Боевики Следственный комитет России
12 апреля 2024, 10:47
Уголовное дело завели против правнучки летчика Чкалова
РИА «Новости»
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Уголовное дело по статье о призывах к терроризму возбудили против Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, правоохранители собираются объявить Богданову в международный розыск.

Ранее правнучка Чкалова, выступая на интернет-дебатах в Израиле, призвала ударить ядерным оружием по Москве. Богданова заявила, что такая атака «привела бы в чувство» жителей столицы и стала бы «прекрасным завершением» конфликта на Украине.

После выступления Богдановой зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предложил проверить ее по статье о госизмене. Сенатор также указал, что правнучка советского летчика забыла семейную историю и историю своего Отечества.

Летом 2023 года член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился в Следственный комитет с просьбой проверить Богданову на финансирование ВСУ. Представитель ОП заподозрил, что она может быть причастна к закупке оружия для украинской армии.

Уголовное дело по статье о призывах к терроризму возбудили против Дарьи Богдановой - правнучки советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Терроризм Преступления Россия

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