Громкое преступление 20-летней давности раскрыли в Москве

По данным следствия, 5 июня 2004 году мужчина проник в помещение ювелирной мастерской в торговом центре на Открытом шоссе, дождался, пока все сотрудники покинут ТЦ, и попытался сбить замок торгового зала топором.

На звук сработавшей сигнализации вышла охранник ТЦ. Злоумышленник нанес ей множественные удары по голове, женщина скончалась на месте.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД проанализировали данные по делу и установили причастность к преступлению 43-летнего жителя Белгорода. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, в ходе допроса мужчина признал вину. Суд избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В апреле в Москве раскрыли убийство девушки в Измайловском парке в 2012 году.