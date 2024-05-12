12 мая 2024, 10:12

Громкое преступление 20-летней давности раскрыли в Москве

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Следователи в Москве раскрыли совершенное в 2004 году убийство, сопряженное с грабежом. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, 5 июня 2004 году мужчина проник в помещение ювелирной мастерской в торговом центре на Открытом шоссе, дождался, пока все сотрудники покинут ТЦ, и попытался сбить замок торгового зала топором.

На звук сработавшей сигнализации вышла охранник ТЦ. Злоумышленник нанес ей множественные удары по голове, женщина скончалась на месте.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД проанализировали данные по делу и установили причастность к преступлению 43-летнего жителя Белгорода. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, в ходе допроса мужчина признал вину. Суд избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В апреле в Москве раскрыли убийство девушки в Измайловском парке в 2012 году.

Убийства Ограбления Следственный комитет России Москва
12 мая 2024, 13:44
Водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали на 2 месяца
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля водителя рухнувшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд избрал Курбонову заключение под стражу до 9 июля 2024 года», - заявили в суде.

Защита фигуранта настаивала на запрете определенных действий или домашний арест. Его представили указывали на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова, а также отсутствие заключения об исправности или неисправности ТС в деле.

Также они отмечали, что Курбонов является гражданином России, не судим, у него ипотека и трое детей. В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и заявил, что полностью признает свою вину и приносит извинения родственникам пострадавших.

Курбонова ранее предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Суд Автобус упал в Мойку в Петербурге
12 мая 2024, 09:11
Уголовное дело завели в Коми после обрушения части общежития
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Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело по факту обрушения нежилой части здания общежития в Печоре. Об этом сообщила пресс-служба главка республиканского ведомства.

Следователи начали производство по статье «Халатность». В рамках дела правоохранители проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

На месте ЧП работу следственно-оперативной группы координирует руководитель следственного управления по региону.

Пятиэтажное здание общежития обрушилось частично в Печоре в субботу, 11 мая. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава региона Владимир Уйба отмечал, что здание уже признавали аварийным.

Уголовное дело Обрушения Следственный комитет России
11 мая 2024, 22:09
В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей в упавшем автобусе
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали начальника автоколонны ООО «Такси» в качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители продолжают расследование по уголовному делу, возбужденному по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно связано с гибелью людей, находившихся в упавшем в Мойку автобусе в пятницу, 10 мая.

«В качестве подозреваемого задержан начальникавтоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», - уточнило ведомство.

По данным следствия, именно он в компании должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, включая режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси». Как выяснилось в ходе расследования, водитель упавшего в реку автобуса несколько дней не получал необходимое время отдыха.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее следователи провели обыски в компании , изъяв документацию и допросив руководящих сотрудников.

Санкт-Петербург Задержания Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 19:49
Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Против подростка, вскидывавшего руку в нацистском приветствии на параде Победы в Самаре, возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В ведомстве пояснили, что данные о подростке с его фото и высказываниями с признаками реабилитации нацизма стали появляться в соцсетях и СМИ 10 мая.

Против молодого человека возбудили дело по одноименной уголовной статье. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, заключили в пресс-службе.

По данным «Царьграда» , речь идет о молодом человеке, который вскидывал руку в нацистском приветствии во время парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже он опубликовал это видео в одном из чатов, призвав рисовать свастики.

СК РФ

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