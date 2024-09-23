Громкое дело о похищении школьницы рассмотрят в суде в Калужской области

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Девочка пропала 29 ноября в Козельске. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лизы Алерт». За девочку потребовали выкуп в полтора миллиона рублей.

На следующий день школьницу отыскали и отправили в больницу. Подозреваемых нашли быстро , или оказались члены семьи Новиковых - муж, жена, сын и бывший супруг женщины.

Молодого мужчину осудили на восемь лет, он заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс над остальными фигурантами дела продолжается, последнее слушание прошло 17 сентября. Сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов. Следующее заседание состоится 29 октября.

В Калужской области продолжается судебный процесс над семьей Новиковых. В конце ноября 2023 года они похитили восьмилетнюю девочку и требовали от родителей полтора миллиона рублей.

РИА «Новости» напомнило обстоятельства происшествия.