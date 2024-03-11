Гражданина Южной Кореи впервые в России арестовали за шпионаж

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун», - указал собеседник агентства.

Корейца задержали во Владивостоке. Суд постановил заключить подозреваемого в шпионаже под стражу. Затем гражданина Южной Кореи этапировали в Москву, где с ним провели следственные действия.

В столице Лефортовский суд продлил срок заключения мужчине под стражу до 15 июня 2024 года. Если мужчину признают виновным в шпионаже, ему грозит заключение сроком до 20 лет.

Других подробностей источник не привел.

Недавно за госизмену в тюрьму отправили россиянина. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Когда обвиняемый занимался шпионажем, он являлся курсантом одного из командных училищ.