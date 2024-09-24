24 сентября 2024, 00:04

Гражданина США осудили в Калининграде за попытку похищения сына

Unsplash
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В Калининграде гражданина США осудили на шесть лет лишения свободы за похищение четырехлетнего сына, с которым он затем попытался пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Мальчик является гражданином России. Отец ребенка прибыл в Калининград, чтобы встретиться с сыном, прошлым летом. Согласия матери на вывоз ребенка за пределы страны он не получил.

Мужчина якобы взял сына на прогулку, отвез на машине в поселок Липовка в Мамоновском городском округе, откуда и хотел увезти его за пределы России.

«При попытке пересечения границы через лес и болотистую местность мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области», - уточнили в суде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на пересечение госграницы без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения.

Похитителя приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее в Саратовской области похитили местную предпринимательницу , возбуждено уголовное дело.

США Уголовное дело Суд Дети Калининград
23 сентября 2024, 22:47
Уголовное дело о похищении женщины возбудили в Саратовской области
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после похищения группой неизвестных жительницы города Балаково Саратовской области. Об этом порталу «СарИнформ» сообщили в управлении регионального СК.

Дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Идет расследование, пропавшую ищут следователи и сотрудники МВД.

Речь идет о местной 47-летней предпринимательнице. До этого в социальных сетях сообщили, что женщину якобы похитили 22 сентября. Неизвестные в масках затолкали ее в белую Toyota RAV4 около 23:00 по московскому времени на Бульваре Роз, а затем увезли.

В начале сентября семейная пара пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре. Преступление предотвратил отец мальчика, прибежавший на крики детей во дворе.

В Калужской области продолжился судебный процесс над семьей Новиковых, похитивших ребенка прошлой осенью ради выкупа в полтора миллиона рублей. Следующее заседание состоится 29 октября.

Саратов Уголовное дело Женщины Следственный комитет России
23 сентября 2024, 18:05
Раскрыт диагноз разгромившего могилу Маслякова вандала
РИА «Новости»
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Задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище Москвы молодой человек, с детства носит статус инвалида. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его авторов, у 19-летнего москвича аутизм. Из-за своего диагноза молодой человек не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

После неадекватного поведения на кладбище подозреваемого в вандализме отправили психиатрическую лечебницу с обострением, добавили авторы канала.

Злоумышленник вырвал крест, раскидал цветы и унес фотографии. Окружающие попытались остановить его, но тот никого не слушал.

На просьбу одного из мужчин «стоять на месте» юноша ответил «нет» и сбежал. Дебошира поймали, вывели с территории кладбища и передали полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Однокурсники задержанного по колледжу рассказали, что их пугало его странное поведение и срывы во время учебы.

Уголовное дело Болезни
23 сентября 2024, 17:04
Суд не нашел нарушений в обыске дома Владислава Бакальчука
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Проведенный следователями обыск в доме мужа основательницы маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука прошел законно. Об этом со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следователя о проведении обыска по месту жительства Бакальчука в минувшую пятницу, 20 сентября, после того, как супруга предпринимательницы сначала задержали, а потом отпустили по делу о нападении на офис компании в центре Москвы.

Агентство напомнило, что законодательство дает следователям право на безотлагательный обыск без судебного решения по постановлению главка. После завершения мероприятия криминалисты подают материалы в суд для проверки законности своих действий.

В минувшую среду, 18 сентября, группа неизвестных, в которую входил Бакальчук, напала на головной офис Wildberries в Романовском переулке в центре Москвы. В ходе открытой стрельбы погибли два охранника компании , ранения различной степени тяжести получили семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов.

Следователи задержали Бакальчука на 48 часов в рамках четырех уголовных дел. Но после отпустили. По одной из версий он дал п одписку о невыезде. Всего по делу арестовали 30 человек.

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) назвала поведение супруга попыткой рейдерского захвата.

Генпрокуратура РФ Суд Следственный комитет России Москва Стрельба у офиса Wildberries
23 сентября 2024, 10:30
Появились кадры задержания членов экстремистской религиозной ячейки в КБР
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Российские силовики задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарии, они применяли насильственные методы убеждения сторонников. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Оперативники ведомства при содействии Росгвардии и МВД России пресекли деятельность экстремистского сообщества на территории Кабардино-Балкарской Республики. Они координировали свои действия в мессенджере WhatsАрр.

В результате проведенных мероприятий в селе Исламей Баксанского района правоохранители задержали 15 граждан России, причастных к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании законов Российской Федерации и традиционных норм ислама, а также к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Участие в экстремистском сообществе» и «Создание экстремистского сообщества», которые предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Белгородской области.

Задержания МВД РФ ФСБ Следственный комитет России

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