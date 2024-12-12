Грабитель похитил из банка в Новосибирске почти 10 миллионов рублей

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Ограбление произошло утром 12 декабря в Центральном районе города. Полиция разыскивает преступника и устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Shot , злоумышленник ограбил банк на улице Гоголя. Он ворвался в здание, связал сотрудников и сбежал с суммой 9,5 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге задержали мужчин, которых подозревают в ограблении дома в поселке Парголово. Налетчики, угрожая хозяину убийством, похитили деньги и ювелирные изделия, а также заставили жертву подписать договор купли-продажи на два автомобиля. Сумма ущерба составила 46,8 миллиона рублей.

Задержанным предъявили обвинения по статье о разбое. Полиция продолжила поиск других членов банды.