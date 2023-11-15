«Говорил, что ненавидит ее мать». Жители Екатеринбурга раскрыли новые подробности двойного убийства

«Про отношения с ним она рассказывала часто. Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять с подругой, а не с ним. <…> Он говорил, что ненавидит ее мать», - сказала одна из собеседниц издания.

Она подтвердила, что пара часто скандалила. Мать девушки, которая стала второй жертвой, выступала против таких отношений, но ее не слушали. Парень приходил, когда женщина уже спала, и оставался на ночь.

Соседи подтвердили, что подростки вели себя шумно, выпивали. По их словам, несмотря на образ жизни, девушка хорошо училась, а парень в школу не ходил. Жильцов дома не удивила такая развязка.

Уголовное дело возбудили по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух лиц». СУ СКР по Свердловской области сообщило, что тела 14-летней девушки и ее матери с ножевыми ранениями нашли в квартире 14 ноября. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего парня. Источник «360» подтвердил, что у подростка с девушкой были романтические отношения.