15 ноября 2023, 08:54

«Говорил, что ненавидит ее мать». Жители Екатеринбурга раскрыли новые подробности двойного убийства

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В Екатеринбурге произошло двойное убийство, от ножевых ранений погибли мать и дочь. В преступлении заподозрили подростка, который состоял со школьницей в отношениях. Источники сайта E1.ru рассказали, что он и раньше поднимал на нее руку.

«Про отношения с ним она рассказывала часто. Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять с подругой, а не с ним. <…> Он говорил, что ненавидит ее мать», - сказала одна из собеседниц издания.

Она подтвердила, что пара часто скандалила. Мать девушки, которая стала второй жертвой, выступала против таких отношений, но ее не слушали. Парень приходил, когда женщина уже спала, и оставался на ночь.

Соседи подтвердили, что подростки вели себя шумно, выпивали. По их словам, несмотря на образ жизни, девушка хорошо училась, а парень в школу не ходил. Жильцов дома не удивила такая развязка.

Уголовное дело возбудили по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух лиц». СУ СКР по Свердловской области сообщило, что тела 14-летней девушки и ее матери с ножевыми ранениями нашли в квартире 14 ноября. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего парня. Источник «360» подтвердил, что у подростка с девушкой были романтические отношения.

Уголовное дело Убийства Школьники Екатеринбург
14 ноября 2023, 23:58
Полиция задержала второго подозреваемого, угрожавшего жителю Первоуральска головой свиньи
pxhere.com
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В Свердловской области задержали второго подозреваемого в шантаже жителя Первоуральска, которому под дверь подбросили гроб с головой свиньи. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужичину задержали в Березовском в квартире у бабушки. Он не успел оказать сопротивление правоохранителям.

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга», - отмели в ведомстве.

Ранее эти люди уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - вымогательство и угроза убийством.

Один из задержанных написал явку с повинной на семь листов. Мужчины рассказали, что купили гроб в одном из ритуальных центров Екатеринбурга, а голову свиньи - в интернете.

Ранее сообщалось, что житель Первоуральска сдавал квартиру посуточно. После визита очередных постояльцев он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию. Злоумышленники начали угрожать мужчине и подкинули к его квартире гроб с головой свиньи.

Наркотики Преступления Свердловская область
14 ноября 2023, 23:42
Жительница Приморья родила ребенка и сожгла его в печи
Telegram-канал прокуратуры Приморского края
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Жительница Приморского края родила младенца и избавилась от него. Об этом правоохранителям рассказала мать ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Происшествие случилось в поселке Оленеводе. Местные жители пожаловались правоохранительным органам на односельчанку. Женщина была беременна, а когда родила - младенец пропал.

Блюстители порядка отправились домой к роженице, однако ребенка там не нашли. По словам матери, она родила его в домашних условиях. На учете в больнице не состояла, а когда наследник появился на свет - женщина избавилась от него. Как сообщил источник РИА «Новости» , она «сожгла младенца в печке».

«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, результат которых поставлен в надзорном ведомстве на контроль», - заявили в прокуратуре.

В августе в туалете московского торгового центра нашли тело недоношенного младенца. По неуточненным данным, плод соответствовал 10-12 неделям беременности.

Дети Преступления Приморье
14 ноября 2023, 23:21
Подросток из Херсонской области передавал ВСУ фото российских систем ПВО
Freepik
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В Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», школьник отправлял фотографии российских систем ПВО бывшему работодателю, который служит в ВСУ.

В сентябре подросток связался с мужчиной, у которого подрабатывал летом 2020 года. Бывший работодатель оказался военнослужащим украинской армии, он попросил юношу отправлять ему фотографии российской военной техники за денежное вознаграждение.

Школьник отправил ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1», после чего к подростку пришли силовики. У обвиняемого изъяли технику, два шеврона, части СВУ и два флага Украины. Юноша написал явку с повинной. По факту госизмены следствие возбудило уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР , подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Мужчина предпринимал попытки вступить в добровольческие отряды с целью получения секретных сведений. Для связи с Украиной подозреваемый использовал тайники и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

Дети Преступления Украина
14 ноября 2023, 22:23
СК назначил 12 экспертиз по делу обвиняемого в убийстве Героя России
РИА «Новости»
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Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки в Луганске в августе этого года. Информацию сообщил РИА «Новости» адвокат обвиняемого Андрей Сандалов.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», - рассказал Сандалов.

Адвокат отметил, что до этого следователи уже назначили три экспертизы. Криминалисты исследуют одежду обвиняемого на предмет следов пороха и установят вменяемость Магасумова и свидетелей.

Сейчас подполковник находится под стражей. Делом занимается Главное военное следственное управление СК.

По версии следствия, Магасумов убил девушку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» после знакомства в кафе в Луганске в августе 2023 года. Защита настаивает, что курок случайно спустил сослуживец подполковника, которого не было в тот момент на месте происшествия.

Подполковнику Иреку Магасумову присвоили звание Героя России 2 августа 2023 года. Звезду вручил лично президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.

Убийства Преступления Военные СК РФ

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