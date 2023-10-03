Готовивший расстрел в нижегородской школе подросток отправился в колонию на три года

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Под уголовное дело попали трое подростков в возрасте 16-17 лет. Им вменили приготовление к убийству более двух лиц (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, подростки познакомились в детском лагере и «на почве ненависти» договорились напасть на школу и убить несколько человек.

В период с декабря 2021 года до января 2022-го они выбрали объект - школу в Канавинском районе Нижнего Новгорода, - а затем определились и с датой. В план входило убивать из огнестрельного оружия как учеников, так и сотрудников учебного учреждения. Тактику разработал один из подростков, который счел, что «интеллектуально превосходит» остальных двоих и лучше справится с задачей.

К счастью, трагедию предотвратили следователи и оперативники УФСБ и МВД по региону.