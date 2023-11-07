Готовившего теракт в российской школе подростка арестовали

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Следователи выяснили, что с августа до начала ноября 2023 года 15-летний школьник смотрел в интернете видео об основоположниках террористической организации, публично расстреливавших детей в учебных заведениях.

Насмотревшись страшных кадров, юноша решил пойти по стопам своих кумиров, но на убийство не решился. Вместо этого молодой человек задумался о поджоге учебного заведения.

«Злоумышленник приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие», - указали в региональном главке Следственного комитета.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Ранее в Красноярске задержали подростка, которого заподозрили в планировании взрыва на местном рынке. Девятиклассника схватили, когда он покупал компоненты для самодельной бомбы.