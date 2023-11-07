07 ноября 2023, 16:27

Готовившего теракт в российской школе подростка арестовали

Pxhere
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Ученика школы Сызрани арестовали в рамках расследования уголовного дела о теракте. По версии криминалистов, молодой человек готовил поджог своего учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

Следователи выяснили, что с августа до начала ноября 2023 года 15-летний школьник смотрел в интернете видео об основоположниках террористической организации, публично расстреливавших детей в учебных заведениях.

Насмотревшись страшных кадров, юноша решил пойти по стопам своих кумиров, но на убийство не решился. Вместо этого молодой человек задумался о поджоге учебного заведения.

«Злоумышленник приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие», - указали в региональном главке Следственного комитета.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Ранее в Красноярске задержали подростка, которого заподозрили в планировании взрыва на местном рынке. Девятиклассника схватили, когда он покупал компоненты для самодельной бомбы.

Терроризм Школьники Следственный комитет России
07 ноября 2023, 15:19
Боксера Иванова отправили в СИЗО за стрельбу в московском ресторане
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Суд решил заключить под стражу 37-летнего боксера Никиту Иванова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Иванов отрицал свою вину и просил суд не арестовывать его.

«В судебном заседании обвиняемый просил не заключать его под стражу, заявив, что скрываться не намерен», - отметили в прокуратуре.

Однако боксера заключили под стражу до 5 января 2024 года по уголовной статье о хулиганстве.

Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы чемпиона Европы по боксу доставили в суд днем 7 ноября. Его задержали после конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной. По данным следствия, будучи нетрезвым, он поссорился с посетителями заведения, а после выстрелил в них из пистолета. В результате пострадали четыре человека.

Один из пострадавших рассказал, что приведший к перестрелке диалог начался с классической просьбы закурить.

Драки Москва 2023
07 ноября 2023, 14:28
Обвиняемого в убийстве женщины на юге Москвы задержали
РИА «Новости»
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Обвиняемого в жестоком убийстве женщины на юге Москвы задержали, следствие ходатайствует об его аресте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.

По версии следствия, 49-летний мужчина во время ссоры в квартире на улице Загорьевская в Москве ударил сожительницу ножом в грудную клетку. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На допросе он частично признал свою вину. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее отчима заподозрили в убийстве падчерицы на юге Москвы. Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Академика Миллионщикова. Тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти от удушения нашли 2 ноября.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
07 ноября 2023, 13:42
Трое мужчин ограбили московский ЦУМ
РИА «Новости»
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Трое мужчин попытались украсть два головных убора фирмы Brunello Cucinelli из бутика московского ЦУМа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, трое злоумышленников пришли в бутик и попытались вынести из него головные уборы Brunello Cucinelli - шапку за 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей.

Однако в магазине сработала сигнализация, и грабителям пришлось отбиваться от охранников. Двоих преступников сотрудники охраны задержали, но одному из злоумышленников удалось сбежать с украденными вещами. Его уже начали искать.

Ранее Верховный суд поддержал волгоградца , который случайно купил одежду в ЦУМе в 846 раз дешевле. Вместо двух миллионов он заплатил за 19 вещей около трех тысяч рублей из-за технического сбоя на сайте универмага. Однако оплаченные вещи люксовых брендов мужчине присылать отказываются.

Кражи Москва 2023
07 ноября 2023, 13:31
Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы боксера доставили в суд
РИА «Новости»
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Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, обвиняемого в стрельбе у ресторана на Шлюзовой набережной, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Следователи МВД потребовали арестовать спортсмена по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство с применением оружия»).

Он находился в нетрезвом состоянии, когда выстрелил в посетителей ресторана из пистолета.

Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.

Суд Стрельба Москва 2023

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