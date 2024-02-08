Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова

Отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье Виталий Б. рассказал «360», что не верит в вину сына. По его словам, сын действительно занимал у соседки деньги, но потом отдал ей мотоцикл, — кроме того, у нее шли суды, и хватало врагов.

«Обвинение ему не предъявляли, это просто подозрение. [В Дубай] у него была запланированная поездка за товаром, должен на днях вернуться. Он с супругой работает в бизнесе», - пояснил Виталий.

Он добавил, что по поводу соседок-пенсионерок с сыном не общался.

«Я знал, что у него где-то участок, а где он находился и с кем он там контактировал, я понятия не имею. Он мальчик взрослый, такие вещи не рассказывал. <…> Я просто сейчас узнал от жены. Они были соседями по участку. <…> Да, он занимал денежки у этой женщины, это была добрая хорошая женщина , со слов его жены. Он занимал полтора миллиона и этот мотоцикл вернул. Он стоит под пять миллионов, он просто его отдал им, и все», - продолжил мужчина.

«Что-то подсыпали, напоили» Он отметил, что когда сын ушел со службы, у семьи проблемы были с деньгами, «потому что бизнес только начинался», надо было вкладывать деньги.

«Он пришел и договорился, видать, с ними и отдал им мотоцикл. На этом все закончилось. Но вы знаете, что в этой деревне эта женщина выиграла суд? Там очень на нее злобно смотрели все, и очень много у нее было завистников, и много она людям денег в долг давала. Этим женщинам угрозы поступали. Вы не думаете, что это могло быть просто подставой: пригласили его, создали встречу какую-то, может, что-то подсыпали, может, напоили чем-то, может, по голове ударили?» - рассудил Виталий.

Собеседник «360» утверждает, что сын невиновен.

Семью возмутило, что сведения о подозреваемом в убийстве «растрезвонили», хотя его вина не доказана, потревожили его родственников.

«Я не знаю, почему следственный отдел забрал документы, оставил его жену с маленькими детьми без машины, без телефона, без документов. Вы представляете, как ей существовать? <…> Квартиру все перерыли до такой степени, что половину мебели выбрасывать надо. К нам приехали тоже, а он у нас и не прописан. Бабушке названивают - ей 80 лет, вы представляете, а у нее такая информация в голове. <…> А каково нам, родителям?» - посетовал Виталий.

Мужчина добавил, что сын ушел из полиции, потому что «начал возить детей по заграницам». Его главные интересы - футбол и общение с детьми.

«Да, я в жизни поверю, что он это сделал. Все сфабриковано на самом деле», - резюмировал Виталий.

Семья планирует нанять адвоката. Пока отцу не удалось связаться с подозреваемым - его телефон недоступен.

Тела трех пенсионерок - сестер-близнецов и их подруги - с огнестрельными ранениями обнаружили в доме в деревне Свитино 7 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.