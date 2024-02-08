08 февраля 2024, 19:08

Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова

РИА «Новости»
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В Хамовническом суде Москвы обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова запросили восемь лет и 7,5 года лишения свободы. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей за непубликацию статьи, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, во время прений сторон прокурор потребовал восемь лет заключения для бывшего директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и 7,5 года - для Ариана Романовского.

Гособвинитель также запросил для третьего фигуранта - Тимура Бигаева - 7,5 года лишения свободы. Всех троих намерены отправить в колонию строгого режима.

Дело о вымогательстве начали рассматривать в суде в июле в закрытом режиме. По данным следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей у Чемезова, взамен пообещав не публиковать порочащую информацию в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удалить один из постов. Коммерческого директора Собчак Суханова арестовали в октябре 2022 года.

Суд Москва
08 февраля 2024, 14:38
«Все сфабриковано». Отец подозреваемого в тройном убийстве не поверил в его вину
РИА «Новости»
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Отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье Виталий Б. рассказал «360», что не верит в вину сына. По его словам, сын действительно занимал у соседки деньги, но потом отдал ей мотоцикл, — кроме того, у нее шли суды, и хватало врагов.

«Обвинение ему не предъявляли, это просто подозрение. [В Дубай] у него была запланированная поездка за товаром, должен на днях вернуться. Он с супругой работает в бизнесе», - пояснил Виталий.

Он добавил, что по поводу соседок-пенсионерок с сыном не общался.

«Я знал, что у него где-то участок, а где он находился и с кем он там контактировал, я понятия не имею. Он мальчик взрослый, такие вещи не рассказывал. <…> Я просто сейчас узнал от жены. Они были соседями по участку. <…> Да, он занимал денежки у этой женщины, это была добрая хорошая женщина , со слов его жены. Он занимал полтора миллиона и этот мотоцикл вернул. Он стоит под пять миллионов, он просто его отдал им, и все», - продолжил мужчина.

«Что-то подсыпали, напоили» Он отметил, что когда сын ушел со службы, у семьи проблемы были с деньгами, «потому что бизнес только начинался», надо было вкладывать деньги.

«Он пришел и договорился, видать, с ними и отдал им мотоцикл. На этом все закончилось. Но вы знаете, что в этой деревне эта женщина выиграла суд? Там очень на нее злобно смотрели все, и очень много у нее было завистников, и много она людям денег в долг давала. Этим женщинам угрозы поступали. Вы не думаете, что это могло быть просто подставой: пригласили его, создали встречу какую-то, может, что-то подсыпали, может, напоили чем-то, может, по голове ударили?» - рассудил Виталий.

Собеседник «360» утверждает, что сын невиновен.

Семью возмутило, что сведения о подозреваемом в убийстве «растрезвонили», хотя его вина не доказана, потревожили его родственников.

«Я не знаю, почему следственный отдел забрал документы, оставил его жену с маленькими детьми без машины, без телефона, без документов. Вы представляете, как ей существовать? <…> Квартиру все перерыли до такой степени, что половину мебели выбрасывать надо. К нам приехали тоже, а он у нас и не прописан. Бабушке названивают - ей 80 лет, вы представляете, а у нее такая информация в голове. <…> А каково нам, родителям?» - посетовал Виталий.

Мужчина добавил, что сын ушел из полиции, потому что «начал возить детей по заграницам». Его главные интересы - футбол и общение с детьми.

«Да, я в жизни поверю, что он это сделал. Все сфабриковано на самом деле», - резюмировал Виталий.

Семья планирует нанять адвоката. Пока отцу не удалось связаться с подозреваемым - его телефон недоступен.

Тела трех пенсионерок - сестер-близнецов и их подруги - с огнестрельными ранениями обнаружили в доме в деревне Свитино 7 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Суд
08 февраля 2024, 12:26
Драка со стрельбой и похищением в Новосибирске попала на видео
Телеканал «360»
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Группа мужчин в Новосибирске устроила на улице драку со стрельбой, а затем похитила одного из потерпевших. Разборка попала на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

По данным следствия, все случилось утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Произошло нападение на двух мужчин, одного из которых потом увезли. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве него (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 126). Санкция - до 12 лет лишения свободы.

Проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи и полицейские принимают меры к установлению подозреваемых и местонахождения похищенного мужчины.

Происходящее снималось издалека, поэтому всех подробностей не видно. Однако ясно, что произошла потасовка, и отчетливо слышны звуки стрельбы. После драки одного из мужчин погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

Драки Уголовное дело Стрельба Видео Мужчины
08 февраля 2024, 11:44
Мошенники похитили 7 миллионов рублей у преподавательницы МГИМО
РИА «Новости»
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Преподавательница из МГИМО стала жертвой аферистов, которые выманили у нее семь миллионов рублей. Мошенники представлялись ректором вуза и сотрудниками МИД России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в январе сотруднице МГИМО написал человек, выдававший себя за ректора института Анатолия Торкунова. Он заявил, что вскоре с ней свяжется сотрудник службы безопасности МИД по важному вопросу. Затем женщине позвонили и сообщили, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и планируют перевести средства лицу, поддерживающему ВСУ. Это станет основанием для обвинения женщины в предательстве родины.

Сотрудница вуза поверила позвонившим и сообщила, что на ее счетах находится три миллиона рублей. Она перечислила эти деньги на указанные аферистом реквизиты. Однако злоумышленники продолжали требовать дополнительные средства для ее «защиты», что вынудило девушку занять миллион у знакомого и взять кредиты.

В феврале, по совету якобы сотрудника МИДа, она приобрела новый телефон и новую сим-карту, а затем перевела на чужой счет еще 1,6 миллиона рублей.

Через несколько дней девушка получила на электронную почту письмо о записи в Центробанк России. Затем псевдоследователь попросил записать видео с благодарностью за его профессионализм. Когда мошенник отправил ей грамоту на украинском языке, женщина окончательно осознала, что стала жертвой обмана.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников. Жертвой мошенников чаще всего становились женщины от 25 до 44 лет.

Вузы Преступления Мошенничество Москва
08 февраля 2024, 11:13
Москвича задержали за хранение более 1,6 килограмма наркотиков
РИА «Новости»
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Жителя московского района Солнцево задержали за хранение крупной партии героина. Более 1,6 килограмма запрещенного вещества полицейские нашли в квартире мужчины на Аминьевском шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, подозреваемый хранил запрещенные вещества с целью их дальнейшего распространения. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 19 пакетов с метадоном, предназначенных для сбыта путем закладок на территории города.

Наркотики изъяли и уничтожили. Ранее судимому за аналогичные преступления 28-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

Ранее в столице таможенники задержали москвича , заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой.

Наркотики Прокуратура РФ Преступления Москва

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