04 декабря 2023, 07:17

Гособвинитель запросил по 5,5 года тюрьмы двум отставным офицерам по делу о надувных танках

РИА «Новости»
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Уголовное дело о надувных танках предложили переквалифицировать из коррупционного в мошенническое и приговорить двух обвиняемых к 5,5 года тюрьмы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отставных офицеров задержали осенью 2020 года и обвинили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». В марте 2023 года их перевели под домашний арест. Дело рассматривал Мещанский районный суд Москвы. После прений сторон прокурор предложил инкриминировать им преступление по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорить каждого к 5,5 года колонии.

Советника отдела межвидовой координации планирования развития, поставок и ремонта вооружения главного управления вооружений Минобороны и советника департамента по обеспечению гособоронзаказа, по информации издания, задержали при получении конверта с 7,4 миллиона от гендиректора ЗАО «НПП „Русбал“». Компания выпускала 3D-макеты военной техники, поэтому разбирательство назвали делом о надувных танках. Обвиняемые и их адвокаты настаивали на невиновности и заявляли о провокации.

В Москве по делу о мошенничестве задержали продавцов пожарных датчиков. Их обвинили в продаже приборов по завышенной цене. Продавцы представлялись сотрудниками МЧС.

Уголовное дело Суд Коррупция Военные
02 декабря 2023, 19:51
Условия жизни детей подозреваемой в похищении девочки из Козельска проверят
РИА «Новости»
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Сотрудники прокуратуры проверят условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении ребенка и вымогательстве. По данным регионального СУ СК, это сделали жители деревни Касьяново: 37-летняя женщина, ее 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года и нынешний супруг женщины - ему 40 лет.

«Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых», - сообщили в ведомстве.

Представитель прокуратуры уточнил РИА «Новости», что у подозреваемой, помимо 21-летнего сына, есть еще пять детей.

Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске. Ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в размере 1,5 миллиона рублей. Ребенка нашли в Тульской области.

Дети Прокуратура РФ Преступления
02 декабря 2023, 19:45
Воспитательница детсада в Одинцове изранила карандашом шестилетнего мальчика
Pxhere
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В Сети появилась публикация о том, что воспитатель детского сада в Одинцове до крови истыкала карандашом мальчика. Одинцовская городская прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.

«По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцове, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения», - передали в прокуратуре.

Делом также заинтересовались в Следкоме. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по результатам проверки примут решение.

Telegram-канал Mash опубликовал фото пострадавшего ребенка. Родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Тогда сын признался, что няня в саду истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому не говорить о произошедшем. До этого с воспитанника снимали футболку и вытирали ей пролитый суп.

Ранее воспитательница в Серове вывихнула руку трехлетней девочке. Работнице дошкольного учреждения объявили выговор и пообещали наказать.

Одинцово Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
02 декабря 2023, 18:54
Появились кадры ареста подозреваемых в похищении школьницы из Козельска
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Суд на два месяца арестовал троих подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Кадры из зала суда появились в распоряжении «360».

На ролике один из подозреваемых признал свою вину и заявил, что раскаивается в совершении преступления. Он рассказал, что именно ему принадлежала идея похищения ребенка, как и ее воплощение. Мужчина заявил, что извинится перед матерью девочки при личной встрече.

«Я не собираюсь через прессу что-то заявлять или говорить маме или девочке», - сказал он.

На вопрос о том, подвергалась ли девочка избиениям, подозреваемый ответил отрицательно. Он подчеркнул, что отпустил ребенка, потому что его замучила совесть.

«Понял, что это ребенок маленький. <…> Смысла нет вообще ребенка держать целые сутки в машине», - сказал он.


Старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Латыпова рассказала «360», что соучастников доставили в Калугу накануне вечером. Каждого из них допросили, так же у них взяли образцы для исследований судебных экспертиз.

«Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Это похищение из корыстных побуждений и вымогательство имущества в особо крупном размере», - добавила Латыпова.

Специалисты продолжат расследование уголовного дела и установят роль каждого из соучастников. Совершение преступления группой лиц отягчает наказание, подчеркнула следователь.

Злоумышленники похитили девочку, когда та возвращалась домой из школы. У матери ребенка, работающей в монастыре, они требовали выкуп.

Суд Дети Аресты
02 декабря 2023, 15:34
Задержанный за похищение девочки из Козельска назвал свой поступок навязчивой идеей
Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемый в похищении восьмилетней девочки из Козельска признался, что семья отговаривала его от совершения преступления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Задержанный отказался извиниться на камеру и рассказал, что его жена и сын стали сообщниками по случайности. По его словам, похищение девочки стало его навязчивой идеей. Когда близкие узнали о намерениях мужчины, они попытались его отговорить.

Похищение второклассницы произошло 29 ноября в Калужской области. Правоохранители задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга, которые жили шведской семьей.

По версии следствия, подозреваемые похитили девочку, после чего потребовали у ее матери выкуп. Злоумышленники держали ребенка в машине, но после широкой огласки испугались и бросили школьницу в Тульской области. Девочка обратилась за помощью к местным жителям.

В беседе с «360» мать похищенной второклассницы выдвинула предположение, что преступники знали ее дочь в лицо. Она добавила, что похитители смогли вычислить, когда женщины нет дома.

Задержания Дети

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