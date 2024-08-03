03 августа 2024, 13:29

Госнаграды сенатора Савельева не смягчат ему приговор в суде

РИА «Новости»
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Госнаграды сенатора Дмитрия Савельева не станут поводом для смягчения приговора в суде. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сделал эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать», - сказал юрист.

Известно, что Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сенатор стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. По данным СК, Савальев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство предпринимателя.

Сенатора задержали накануне его дня рождения. Источник Mash отмечал, что подозреваемый любил устраивать дорогостоящие вечеринки. Однако в этот раз отметить праздник с размахом не удалось.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября. Вечером 2 августа в Сети появилось видео с сенатором на скамье подсудимых. Защита намерена обжаловать его арест.

Уголовное дело Убийства Суд Награды ФСИН Преступления ФСБ Приговоры Москва
03 августа 2024, 13:33
Генпрокуратура призвала передать государству имущество замглавы кубанского МЧС
РИА «Новости»
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Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщили на сайте краевого суда.

В качестве истца выступил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а ответчиком - сам Симоненко, две его дочери, отец и зять.

Иск поступил в суд еще 18 июля. Первое предварительное заседание состоится 5 августа.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», - уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Офицера задержали 30 июля. Позже стало известно , что у него нашли свыше 50 объектов недвижимости и два десятка машин, в том числе премиум-класса.

Генпрокуратура РФ МЧС РФ
03 августа 2024, 09:50
Замгубернатора Тюменской области, задержанный за взятку, признал вину
РИА «Новости»
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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и его сообщник Алексей Гоцык признали вину по уголовному делу о крупной взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По версии следствия, Вахрин получил от Гоцыка, работавшего девелопером, имущественную выгоду более чем в 18 миллионов рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Взамен Гоцыку оказали некое содействие.

Оба фигуранта дела с 8 июня находятся под стражей.

Вахрин занимает пост вице-губернатора с июля 2012 года , но в июне его полномочия приостановили указом главы региона.

Ранее обвинение в получении особо крупной взятки предъявили заместителю председателя правительства Хабаровского края Евгению Никонову. Однако, в отличие от Вахрина, он не признал вину.

Тюмень Коррупция
03 августа 2024, 05:37
Стало известно, какое имущество нашли у замглавы МЧС по Кубани Симоненко
РИА «Новости»
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Правоохранители обнаружили у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи многомиллионные активы, в том числе свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», - рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, у них нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6.

Генпрокуратура уже потребовала обратить это имущество в доход государства как приобретенное незаконным путем. Сейчас на него наложили обеспечительный арест в рамках поданного ведомством иска.

Симоненко задержали 31 июля , возбуждено уголовное дело.

Ранее в России задержали сенатора Дмитрия Савельева, причем накануне его дня рождения. Он стал фигурантом уголовное дела об организации приготовления к убийству.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело МЧС РФ Машины Деньги Полиция Краснодарский край
03 августа 2024, 00:41
Защита сенатора Савельева обжалует его арест
РИА «Новости»
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Адвокат сенатора Дмитрия Савельева Татьяна Лупандина заявила, что защита обжалует его арест по делу об организации убийства. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», - сказала она.

Слушание проводится в закрытом режиме, как и настаивал следователь. Журналистов не допустили. Публично огласили только решение суда.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы опубликовала видео с сенатором на скамье подсудимых. На кадрах видно, что Савельев находится не в клетке, а рядом со своим адвокатом.

До этого Mash сообщил, что задержанный сенатор просил супругу Ольгу оставаться за границей , где учатся их дети. По словам женщины, она не связала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, это недоразумение, его просто подставили.

Мосгорсуд Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Адвокаты Аресты

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