«Голос в голове». Напавший на главу Мурманской области назвал мотив преступления

При задержании нападавший получил ранение в ногу.

Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», после чего его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Ранее в хирургическое отделение Балашихинской больницы попал мужчина, который получил ранение ножом в сердце. Он потерял около двух литров крови. Врачи провели операцию на органе, несмотря на то, что сердцебиение не прекращалось. Пациента выписали из больницы.