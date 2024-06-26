Главврача и директора клиники в Москве осудили за подделку документов для мигрантов

По данным следствия, подельники за деньги - от 10 тысяч до 40 тысяч рублей - изготавливали для иностранцев фальшивые приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям. По этим поддельным документам мигранты приезжали в страну. Во врачебной помощи они на самом деле не нуждались. Всего в Россию таким образом въехали более 150 человек. В конце концов преступление вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД и управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Двух осужденных приговорили к полутора годам лишения свободы каждого со штрафом 100 тысяч рублей. Еще одного фигуранта осудили на год, размер назначенного штрафа тот же.

Приговор вынес Долгопрудненский райсуд Москвы. В законную силу решение пока не вступило.

Ранее стало известно, что в России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции.