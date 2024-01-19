Главу узбекского землячества «Ватандош» попросили отправить под стражу

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По информации агентства, ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Его рассмотрят 19 января.

Уголовное дело против Баратова поручил возбудить глава СК Александр Бастрыкин. Причиной стал оскорбительный пост, который глава землячества опубликовал в соцсетях.

В минувший четверг, 18 января, Баратова доставили в подразделение столичного СК для следственных действий. По статье о возбуждении ненависти или вражды в Сети ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Еще до возбуждения уголовного дела Баратов успел удалить пост, а потом утверждал, что его аккаунт якобы взломали.

На ситуацию ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заметив, что именно Баратова возмущало слово «русский».

«Начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России, а закончил оскорблением наших бойцов и страны», - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.