19 января 2024, 15:38

Главу узбекского землячества «Ватандош» попросили отправить под стражу

РИА «Новости»
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Следствие попросило суд об аресте главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, ставшего фигурантом дела о возбуждении ненависти или вражды после поста о бойцах СВО в соцсетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Его рассмотрят 19 января.

Уголовное дело против Баратова поручил возбудить глава СК Александр Бастрыкин. Причиной стал оскорбительный пост, который глава землячества опубликовал в соцсетях.

В минувший четверг, 18 января, Баратова доставили в подразделение столичного СК для следственных действий. По статье о возбуждении ненависти или вражды в Сети ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Еще до возбуждения уголовного дела Баратов успел удалить пост, а потом утверждал, что его аккаунт якобы взломали.

На ситуацию ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заметив, что именно Баратова возмущало слово «русский».

«Начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России, а закончил оскорблением наших бойцов и страны», - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.

Суд СК РФ
19 января 2024, 15:42
Бывший глава челябинского отделения ПФР получил 16 лет колонии
РИА «Новости»
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Центральный районный суд Челябинска осудил бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда России в Челябинской области Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей за взятки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима и штрафа 400 миллионов рублей», - вынес вердикт судья Алексей Акатышев.

Второго фигуранта по делу Рудольфа Зайцева приговорили на 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 139 миллионов рублей. Он также трудился в региональном управлении ПФР в должности главы административно-хозяйственного отдела.

По данным следствия, в период с июня 2016-го по август 2019 года Чернобровин получил от владельцев местных ЧОП 3,4 миллиона рублей и прогулочный катер стоимостью 600 тысяч рублей за заключение контрактов по охране подразделений ПФР в Челябинской области.

Кроме того, с августа 2019 по июль 2021 года Чернобровин и Зайцев получили взятку в 28 миллионов рублей от охранной компании за содействие в заключении контракта на охрану зданий.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Минлесхоза Дмитрий Маслодудова за мошенничество и получение взятки.

Суд Челябинская область Коррупция
19 января 2024, 15:23
Супружеская пара под Ростовом взяла подругу в сексуальное рабство
РИА «Новости»
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Женщина из Ростовской области попала в сексуальное рабство к своим знакомым, ее насиловали на глазах малолетней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в СНТ «Мичуринец-3» 17 января. Семейная пара пригласила знакомую женщину на семейное торжество.

Однако вместо застолья женщину заперли в подвале и избили. После этого ее изнасиловали в детской комнате. Свидетелем произошедшего стала семилетняя девочка.

Длительным отсутствием пострадавшей обеспокоился ее сожитель, который обратился в правоохранительные органы. Супругов задержали, следователи завели уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Москве 22-летнего парня изнасиловал 66-летний отец его девушки. По предварительной версии, пожилой мужчина мог перепутать возлюбленного дочери с ее подругой.

Уголовное дело Женщины Изнасилования
19 января 2024, 15:17
Пытавшегося зарезать кубинца мужчину арестовали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Кубинца, обвиняемого в покушении на убийство своего земляка, арестовали в Богородском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Подмосковью.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 36-летний мужчина», - указали в ведомстве. Кубинцу предъявили обвинение в покушении на убийство своего знакомого. Суд назначил комплекс экспертиз. Специалисты собирают доказательства.

По данным следствия, 36-летний кубинец рядом с подъездом одного из домов в деревне Щемилово встретил 29-летнего земляка. Затем схватил нож и несколько раз ударил соотечественника.

Предварительно, причиной нападения стал долг пострадавшего перед кубинцем. Раненый смог оказать сопротивление и обратиться в больницу.

Кадры конфликта появились в распоряжении «360».

Убийства Суд Богородский
19 января 2024, 14:35
Обвинение попросило суд приговорить Трепову к 28 годам колонии
РИА «Новости»
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Гособвинение запросило приговорить обвиняемую в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову, к 28 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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