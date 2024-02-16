16 февраля 2024, 15:50

Главу узбекского землячества Баратова оставили в СИЗО

Соцсети
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Мосгорсуд назвал арест главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО законным. Его оставили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная инстанция оставила под стражей главу узбекского землячества Усмана Баратова», - заявили в ведомстве.

Баратова по постановлению Замоскворецкого суда Москвы отправили в СИЗО 19 января. Главе узбекского землячества предъявили обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В ходе следствия установили, что фигурант прокомментировал в социальной сети «Одноклассники» ситуацию с нехваткой яиц в стране, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников спецоперации. Баратов вину не признал. Его апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Ранее экс-главбуха МХАТа имени Горького приговорили к четырем годам условно.

Мосгорсуд Суд Аресты Москва
16 февраля 2024, 16:15
Приезжих заподозрили в вымогательстве почти 5 млн рублей у москвича
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали двух приезжих, подозреваемых в вымогательстве 4,7 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе следствия установили, что в прошлом году к потерпевшему обратился незнакомец, попросив помочь обменять криптовалюту на деньги. Сначала мужчина согласился помочь, но в итоге заподозрил подвох и отказался.

Спустя время потерпевшему начали угрожать и требовать отдать 4,7 миллиона рублей. Потом два злоумышленника пришли в офис, где работал мужчина.

Они сказали, что их прислал человек, которому потерпевший якобы задолжал крупную сумму, и ударили его по голове. С места происшествия они скрылись.

Против приезжих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Их уже арестовали.

Ранее подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи.

Уголовное дело Полиция Москва
16 февраля 2024, 15:32
Экс-главбуха МХАТ имени Горького приговорили к четырем годам условно
РИА «Новости»
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Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ имени Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Гетьман виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Кража и мошенничество». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск МХАТ имени Горького, который выступил в качестве потерпевшей стороны.

«С Гетьман будет взыскано в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Московский Художественный академический театр имени М. Горького“ возмещения имущественного вреда в размере более 21 миллиона рублей», - отметили в суде.

Уголовное дело в отношении обвиняемой завели в начале 2022 года. Тогда женщина проработала в театре почти семь лет. Ее заподозрили в хищении 4,2 миллиона рублей.

Ранее московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента.

Суд Преступления Москва
16 февраля 2024, 12:50
Генпрокуратура сочла недостаточным приговор Дарье Треповой
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, посчитав его недостаточным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

«Апелляционное представление от Генеральной прокуратуры на приговор Треповой поступило в суд. Ведомство указало, что срок наказания слишком мягкий и настаивает на 28 годах вместо 27», - рассказали в суде.

В январе Первый Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в террористическом акте и назначил ей 27 лет неволи с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также по искам пострадавших ей назначили штраф в 16,495 миллиона и 600 тысяч рублей.

Защита осужденной обжаловала решение суда и отправило апелляцию по почте. Защитник Треповой Даниил Берман отмечал, что во время очередного судебного разбирательства станут известны подробности апелляционной жалобы.

Весной 2023 года Трепова принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. После взрыва военкор скончался от полученных ранений на месте. После ЧП Трепову включили в список экстремистов и террористов в России.

Генпрокуратура РФ Суд Приговоры Россия Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
16 февраля 2024, 11:41
Убийство 15-летней давности раскрыли в Москве
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли убийство мужчины, которое совершили в 2008 году на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, 27 ноября 2008 года пьяный злоумышленник задушил шарфом спящего знакомого на территории строящегося отеля, расположенного на улице Староволынская. После этого он перетащил тело в расположенный вблизи дома овраг. Личные вещи и документы погибшего он выкинул в мусорный контейнер.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства», - отметили в ведомстве.

В результате проведенной работы оперативников обвиняемого задержали. Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

Установлено, что обвиняемого ранее судили за особо тяжкое преступление. Стражи правопорядка собирают улики и закрепляют доказательственную базу.

Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и его подельник сами рассказали о содеянном в колониях, где отбывал сроки за другие преступления. Оказалось, что отправить за решетку сразу мужчин не удалось, так как их ранее выдали по запросу Генпрокуратуры Белоруссии. Спустя время один из них приехал в Москву, где его и задержали.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.

Уголовное дело Убийства Преступления Москва

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