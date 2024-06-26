26 июня 2024, 05:58

Главу «Уральских заводов» Мусина подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

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Арестованного генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Об этом заявил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», - объяснил он.

Ранее стало известно, что Мусина обвинили в поставках зарубежных радиостанций вместо российских в рамках государственного контракта. Его арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и хищение средств, которые выделило МВД России.

Ранее депутата в Новосибирске заподозрили в получении взятки размером около 3,5 миллиона рублей. По данным следователей, деньги ему передал глава строительной компании. За криминальное вознаграждение чиновник пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в области градостроительства.

Мошенничество Россия Заводы Деньги
26 июня 2024, 06:16
У одного из ликвидированных террористов в Дербенте нашли долги
РИА «Новости»
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Один из предположительных участников нападений в Дагестане боец ММА Гаджимурад Кагиров задолжал по кредитам около 70 тысяч рублей. Его ликвидировали, сообщило РИА «Новости».

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым Кагиров в 2023 году не погасил кредит на сумму 66 578,87 рубля. У спортсмена нашли еще два долга - на 1792,84 и 900 рублей.

В Махачкале и Дербенте, по информации агентства, ликвидировали пятерых боевиков, в том числе Кагирова и сына бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова. Мужчины 23 июня напали на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Погиб 21 человек , в том числе священник - именно его назвали первой целью террористов. Еще более 20 пострадавших госпитализировали. Одного раненого отправили на лечение в Москву.

Спортсмены Дагестан Терроризм Кредиты Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 03:01
Полиция нашла бабушку мальчика, брошенного на Кубани месяц назад
РИА «Новости»
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Полицейские нашли бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил в поселке в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ГУМВД Кубани.

По данным следователей, 21 мая в поселке Кирилловка нашли одинокого пятилетнего мальчика. Правоохранители начали проверку. Как стало известно РИА «Новости» , ребенок не разговаривал и не смог сообщить данные о себе. Его поместили в детский социально-реабилитационный центр в Абинске.

До этого у полиции появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит мальчика за руку и оставляет его одного.

«Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка», - заявили в МВД.

Скоро мальчика передадут родным.

Ранее в подъезде жилого дома в Москве мать оставила новорожденного ребенка. Младенца нашли и госпитализировали. Женщина, которая принесла его, попала на камеру домофона.

Дети Мужчины Полиция
26 июня 2024, 02:49
Главу «Уральских заводов» Мусина обвинили в подмене российской продукции на зарубежную
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Арестованного гендиректора «Уральских заводов» Василия Мусина обвинили в поставках радиостанций иностранного производства вместо российских. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», - сообщил собеседник агентства.

Мусина арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и за хищение денег, выделенных Министерством внутренних дел России.

Ранее экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову продлили содержание под стражей.

Военного обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Хищения Военные Мошенничество Россия Деньги
25 июня 2024, 22:32
Жительнице Ставрополья дали четыре года за истязание семилетней девочки
Pxhere
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В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В январе 2024 года многодетная мама попросила свою знакомую посмотреть за тремя дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная в воспитательных целях избивала семилетнего ребенка, запирала девочку в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщили в СК.

Ранее уголовное дело об истязании завели против сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске.

Суд Женщины Приговоры

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