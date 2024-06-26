Главу «Уральских заводов» Мусина подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», - объяснил он.

Ранее стало известно, что Мусина обвинили в поставках зарубежных радиостанций вместо российских в рамках государственного контракта. Его арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и хищение средств, которые выделило МВД России.

Ранее депутата в Новосибирске заподозрили в получении взятки размером около 3,5 миллиона рублей. По данным следователей, деньги ему передал глава строительной компании. За криминальное вознаграждение чиновник пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в области градостроительства.