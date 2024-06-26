26 июня 2024, 02:49

Главу «Уральских заводов» Мусина обвинили в подмене российской продукции на зарубежную

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Арестованного гендиректора «Уральских заводов» Василия Мусина обвинили в поставках радиостанций иностранного производства вместо российских. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», - сообщил собеседник агентства.

Мусина арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и за хищение денег, выделенных Министерством внутренних дел России.

Ранее экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову продлили содержание под стражей.

Военного обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Хищения Военные Мошенничество Россия Деньги
26 июня 2024, 03:01
Полиция нашла бабушку мальчика, брошенного на Кубани месяц назад
РИА «Новости»
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Полицейские нашли бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил в поселке в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ГУМВД Кубани.

По данным следователей, 21 мая в поселке Кирилловка нашли одинокого пятилетнего мальчика. Правоохранители начали проверку. Как стало известно РИА «Новости» , ребенок не разговаривал и не смог сообщить данные о себе. Его поместили в детский социально-реабилитационный центр в Абинске.

До этого у полиции появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит мальчика за руку и оставляет его одного.

«Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка», - заявили в МВД.

Скоро мальчика передадут родным.

Ранее в подъезде жилого дома в Москве мать оставила новорожденного ребенка. Младенца нашли и госпитализировали. Женщина, которая принесла его, попала на камеру домофона.

Дети Мужчины Полиция
25 июня 2024, 22:32
Жительнице Ставрополья дали четыре года за истязание семилетней девочки
Pxhere
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В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В январе 2024 года многодетная мама попросила свою знакомую посмотреть за тремя дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная в воспитательных целях избивала семилетнего ребенка, запирала девочку в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщили в СК.

Ранее уголовное дело об истязании завели против сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске.

Суд Женщины Приговоры
25 июня 2024, 21:33
Верховный суд отменил передачу государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина
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Верховный суд России вернул на рассмотрение в суд первой инстанции дело о национализации уральского завода электрических соединителей «Исеть», который принадлежит бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом сообщил адвокат Антон Демченко в беседе с Ura.ru.

«Мы озвучили позицию Малика Гайсина, что нарушен срок исковой давности, допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса и что наш подзащитный не нарушал законы, действовавшие в период его депутатской деятельности с 1996 по 2000 годы», - заявил он.

Демченко отметил, что приветствует новое решение. Он рад, что суды хотят подробно разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял акции «Уралбиофарма» на три миллиарда рублей у Гайсина. Его адвокат Демченко отметил, что будет обжаловать решение суда.

Генпрокуратура России 28 июля подала иск к Гайсину о взыскании акций «Уралбиофарм». По данным ведомства, ценные бумаги он приобрел с нарушением закона - был депутатом ГД и занимался предпринимательством.

Суд Адвокаты Законы Депутаты Россия
25 июня 2024, 20:17
«Убыла к месту отбытия наказания». Адвокат Треповой — о ее этапировании
РИА «Новости»
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Адвокат осужденной за терроризм Дарьи Треповой Даниил Берман не знает, куда именно ее этапировали. Об этом он сообщил в комментарии 360.ru.

Правозащитник отметил, что девушку забрали из СИЗО 24 июня.

«Никакой новой информации нет. Только то, что я знаю, что она убыла к месту отбытия наказания. А куда именно она убыла, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто-то там уже начинает называть какие-то конкретные места. Для меня это все догадки. Пока никакой официальной информации, куда именно она уехала отбывать [наказание], я не знаю», - подчеркнул адвокат.

Ранее об этапировании Треповой сообщили «Известия». Журналисты не привели никаких подробностей.

В январе 2024 года Треповой назначили 27 лет в исправительной колонии по статьям о «Теракте», «Подделке документов» и «Незаконном обороте взрывных устройств».

Адвокаты Терроризм СИЗО Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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