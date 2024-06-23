23 июня 2024, 22:27

Главу Сергокалинского района задержали в Махачкале

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Силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:20
«Цель очевидна». Москалькова объяснила, почему террористы напали на Дагестан
РИА «Новости»
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Террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России. Об этом написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание», - заявила омбудсмен.

Москалькова осудила террористические акты в Дагестане, выразила соболезнования родным и близким погибших и пожалела скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье вечером вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы убили несколько полицейских, священника и охранника храма.

МВД республики сообщило о ликвидации четырех боевиков. По данным правоохранительных органов, в нападении принимали участие сыновья г лавы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника задержали, сейчас его допрашивает полиция.

Дагестан Россия Татьяна Москалькова Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:17
Названо число раненых полицейских в Махачкале
РИА «Новости»
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В результате перестрелок в Махачкале ранения получили 16 человек, из них — 12 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«16 человек доставили в РКБ Махачкалы. Ранены 13 полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется», - отметили в сообщении.

В результате перестрелок в Махачкале ранения получили 16 человек, из них - 12 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:04
Силовики перекрыли выезды из Махачкалы
РИА «Новости»
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Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Такие меры приняли для того, чтобы сообщники боевиков не смогли выехать за пределы города, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», - отметили в сообщении.

Вооруженные нападения неизвестные совершили в Дербенте и Махачкале. Боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник и сотрудники полиции.

В Дагестан ввели режим контртеррористической операции. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе объявили план «Перехват».

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 22:24
МВД заявило о продолжении столкновения с боевиками в Махачкале
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На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с вооруженными преступниками. Об этом заявили в республиканском главке МВД.

«На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика», - подчеркнули в ведомстве.

Также боестолкновение в эти минуты продолжается в Дербенте. Тяжелое ранение получил прибывший на подмогу к коллегам начальник отдела полиции ДагОгней , указали в пресс-службе МВД.

На территории Дагестана сегодня вечером ввели режим КТО. По последней информации полиции, во время перестрелок в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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