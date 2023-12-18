Главу самарского главка МЧС заподозрили в коррупции

По предварительной информации, генерал-майора заподозрили в вымогательстве денежных средств у подчиненных, которые они якобы незаконно получили во время проверок по пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Правоохранители начали проведение обысков по шести адресам. Бойко в ближайшее время доставят в Москву. Официальная информация о задержании от ведомств пока что не поступала.

На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике задержали главу государственного холдинга «Железные дороги Донбасса». Его заподозрили в передаче имущества третьим лицам и злоупотреблении полномочиями. СМИ сообщали, что гендиректор компании вопреки интересам госслужбы направил имущество концерна в безвозмездное пользование третьих лиц.