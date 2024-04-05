Главу подразделения «Лукойла» арестовали по делу о взятке

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям о даче взятки, а также в получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны.

Степанова будут содержать в СИЗО до 6 июня 2024 года. Он проходит по делу высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, которых суд отправил под домашний арест.

Ранее в Москве задержали заместителя руководителя ФТС России, генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Ее подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.