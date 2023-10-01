Главу Печоры Серова заключили под стражу решением суда
Главу города Печоры Валерия Серова заключили под стражу на два месяца. Меру пресечения для подозреваемого в коррупционном преступлении чиновника выбрал Сыктывкарский городской суд.
«При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого, а также обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления», - пояснили в ведомстве.
Валерия Серова обвиняют по статье за получение взятки в особо крупном размере. По версии следователей, глава Печоры вместе с группой лиц получил от бизнесмена взятку в размере четырех миллионов рублей. Взамен за это Серов предоставлял предпринимателю муниципальные контракты на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.