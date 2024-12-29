Главу отдела управления Росприроднадзора арестовали за взяточничество

По его данным, подсудимый признал вину и сотрудничает со следствием. Фигурантами уголовного дела о коррупции стали еще два человека. По версии следствия, они дали чиновнику взятку в апреле 2024 года.

Ранее во взяточничестве заподозрили двух сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта. Их задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

По версии обвинения, один из подозреваемых вымогал деньги у руководителя коммерческой фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Второй задержанный выступал в качестве посредника для передачи взятки. Обоих подозреваемых арестовали.