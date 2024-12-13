13 декабря 2024, 11:56

Главу Минздрава Владимирской области задержали по делу о присвоении денег

Пресс-служба Следственного комитета
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Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали по делу о превышении должностных полномочий и присвоении средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В настоящее время должностному лицу предъявлено обвинение. Мужчина задержан следователем СК в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в период с 2021 года, когда обвиняемый был главврачом Александровской районной больницы, он без причины начислял сотрудникам повышенные выплаты, часть из полученных денег передавали ему.

После назначения Янина на пост министра здравоохранения в ноябре прошлого года он продолжил заниматься незаконной деятельностью. При получении очередной выплаты 11 декабря этого года его поймали с поличным.

Ранее полицейские задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова по уголовному делу. Подробности случившегося не раскрыли.

Уголовное дело Здравоохранение Больницы СК РФ Деньги
13 декабря 2024, 10:10
В Якутии врача-невролога осудили за смерть пациента после МРТ
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В Якутии врача-невролога осудили за смерть пациента по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Саха.

Врача признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В январе 2023 года к неврологу обратился пациент с жалобами на боли в пояснице. Врач не в полной мере собрала анамнез и провела неполное обследование. Также специалист не убедилась в отсутствии противопоказаний и отправила пациента на МРТ.

В результате больной не пережил процедуру - у него был имплантирован электрокардиостимулятор.

Следователи доказали вину врача.

«Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), суд признал достаточными», - сообщили в СК.

В Индии врачи признали мертвым пациента с эпилептическим припадком. Мужчина успел очнуться до того, как его сожгли на погребальном костре.

Якутия Суд Врачи
13 декабря 2024, 09:15
Пьяный житель Забайкалья избил свою 10-месячную дочь
Пресс-служба Следственного комитета
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Жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, проживающий в селе Бутунтай мужчина, будучи пьяным, жестоко избил младенца. Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пресс-службе уточнили, что задержанный 1995 года рождения ранее не был судим. Следователи допросили родителей пострадавшей и продолжили устанавливать все обстоятельства нападения.

«Следователи продолжают проведение следственных действий для закрепления доказательств совершенного преступления», - отметили в пресс-службе.

Ранее жительница Ханты-Мансийском автономном округе насмерть избила своего 11-месячного ребенка. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Дети Избиения Следственный комитет России
12 декабря 2024, 14:32
Омского министра цифрового развития Цуканова задержали по уголовному делу
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Подробности дела пока не разглашаются. В ближайшие дни Басманный суд определит меру пресечения для Цуканова», - отметил собеседник издания.

Высокопоставленного чиновника уже отправили в столицу.

Цуканов занял пост заместителя председателя правительства и министра цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого он работал заместителем председателя правительства и руководителем аппарата Донецкой Народной Республики.

С 2014 по 2022 год Цуканов занимал должность заместителя директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник остается под стражей до 14 декабря, хотя защита просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на государственные награды обвиняемого и проблемы со здоровьем.

Уголовное дело Суд
12 декабря 2024, 13:56
Уголовное дело по поручению Бастрыкина возбудили из-за избиения девочки в Крыму
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением школьницы на пляже в крымском городе Щелкино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главе СК доложат о ходе расследования. Следователи начали проверку из-за публикации ролика с побоями. На кадрах видно, что подростки издеваются над сверстницей и заставляют ее извиняться на камеру.

По данным Telegram-канала «Mash на волне» , одна из школьниц обманом вывела подругу на пляж, где ее поджидала группа агрессивных подростков от 12 до 15 лет. Девочку принялись пинать и таскать за волосы, а затем заставили встать на колени. Канал также сообщил, что избившая сверстницу хулиганка вместе с друзьями регулярно издевается и над другими детьми.

Ранее в Котельниках подростки жестоко избили одноклассницу в школьном туалете. СК по Московской области возбудил уголовное дело, личности нападавших установили.

Уголовное дело Крым Школьники Избиения

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