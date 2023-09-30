Главу комитета лесного хозяйства Ивановской области заподозрили в незаконной вырубке леса
Правоохранители завело уголовное дело против главы Комитета по лесному хозяйству правительства Ивановской области Михаила Яковлева. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Следователи считают, что 53-летний Яковлев в августе 2019 года незаконно сдал компании «Хромцовский карьер» в аренду земельный участок Фрумановского лесничества.
Сотрудники фирмы вырубили деревья, после чего начали добычу гравия и щебня. Работы на участке продолжались около шести месяцев. Добычу ископаемых заметили лесничие, после чего стала известность причастности к ней главы комитета лесного хозяйства.
Против Яковлева завели дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Максимальной санкцией является лишение свободы на 10 лет.