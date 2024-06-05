05 июня 2024, 12:52

Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили по двум статьям

РИА «Новости»
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Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Суликова, известная как Алена Полынь, стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям. Жительнице Ивантеевки предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что с января 2020-го по декабрь 2023 года обвиняемая продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

«Кроме этого, посредством сети Интернет на одном из каналов она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих», - подчеркнули следователи.

По месту жительства женщины и ее родственников провели четыре обыска , в ходе которых изъяли литературу, компьютерную технику и другие значимые для следствия предметы. Специалисты уже назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей.

По данным источника 360.ru, так называемый храм руководительницы организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево в Зарайске. В поселении Сосенское работал офис Алены Полынь.

Уголовное дело Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы
05 июня 2024, 11:16
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
РИА «Новости»
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Следствие запросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* в рамках дела о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дмитрия Евгеньевича Колезева*», - отметили в суде.

Правоохранители в ноябре 2022 года завели против Колезева* уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС России с использованием служебного положения. По данной статье максимальной санкцией является лишение свободы на срок до 10 лет.

После начала специальной операции на Украине Колезев* покинул территорию России.

Протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова **. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента **Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента

Суд Россия Иноагенты
05 июня 2024, 04:05
Мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Салавата, который избил компанию школьников из-за отказа дать электронную сигарету. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, 11 мая 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на набережной реки Белой. В какой-то момент он увидел школьников, которые приехали снять видео для последнего звонка. Мужчина подошел к подросткам и стал требовать электронную сигарету.

Злоумышленник нанес троим школьникам удары руками по лицу и голове, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские его задержали.

Житель Салавата полностью признал свою вину. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам». Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения.

Житель Подмосковья избил 14-летнего мальчика в подъезде дома в Балашихе. После нападения школьнику понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело Суд Башкирия Школьники Мужчины
04 июня 2024, 23:22
«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее
РИА «Новости»
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В Адыгее следователи расследуют смерть трехлетней девочки, к которой привели побои и издевательства со стороны родителей. Вину взял на себя отец ребенка, но знакомая с ситуацией собеседница 360.ru по имени Фатима рассказала, что к жестокой расправе может быть причастна мать девочки.

По словам Фатимы, первые годы жизни ребенок провел в детдоме. Мать девочки отказалась от нее сразу после рождения.

«Воспитатель говорила: „Такая девочка умная, хорошая, воспитанная, прямо ангел“. Проблем с ней никаких не было. Заговорила она в полтора года. Умничка, нереальная девочка. Мы до сих пор ее оплакиваем»», - рассказала женщина.

Она добавила, что девочка участвовала во всех мероприятиях детдома, ее все любили. Ей даже замечание не за что было сделать.

Спустя три года мать решила забрать ребенка, хотя главврач учреждения была против. За девочкой стояла большая очередь из приемных родителей, но так как мать не давала официального отказа, ребенка отдали ей.

Избивали и тушили окурки Женщина забрала девочку в марте 2024 года, а в конце мая ребенок умер. Изначально, пояснила Фатима, говорили, будто бы девочка упала с лестницы. Но потом, по ее словам, всплыли совершенно жуткие подробности.

«За два месяца эту малышку довели до такого состояния: они ее избивали, на фото (снимки мы решили не публиковать из этических соображений - прим. ред.) видны гематомы, ссадины. Когда пришел следователь, рассказал, что о девочку окурки тушили, у нее были ожоги. Просто мучительная и страшная смерть. Они ее забили и скинули с четвертого этажа. Пытались замять это дело», - рассказала Фатима.

Вину за издевательства над ребенком взял на себя отец. Его арестовали и возбудили уголовное дело. Но Фатима выразила уверенность, что мать тоже причастна к гибели девочки.

«Мне писала его бывшая жена и сказала, что за 12 лет жизни детей он не бил никогда. Соседка сказала, что она звонила, писала, била тревогу, чтобы пришли и посмотрели, что творится у них дома, но, к сожалению, никаких мер не приняли», - заявила женщина.

По ее словам, после случившегося она сама вышла на следователей.

«Следствие ведут, но отец на себя вину взял и эта спокойно ездит на машине, на похоронах пустила слезу», - отметила собеседница 360.ru.

Фатима заявила, что хочет добиться максимальной огласки, чтобы страшное преступление не оказалось безнаказанным.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления
04 июня 2024, 23:01
Похожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке
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Мужчину зарезали на глазах у двух его 10-летних внучек в парке на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Вечером 4 июня на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», - уточнили в ведомстве.

Следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. На них было видно, что в момент происшествия рядом с погибшим находились две его 10-летние внучки. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

В ведомстве отметили, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве ранее зарезали 24-летнего парня за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Уголовное дело Убийства СК РФ Мужчины Москва

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