Главу Балтийска и его заместителя задержали по коррупционной статье

Против задержанных возбудили уголовное дело. По версии следствия, Мельников получил от своего заместителя взятку на сумму не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

В домах подсудимых проводятся обыски.

«По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств и закрепление доказательной базы», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Тамбове декана вуза из соседнего региона приговорили к пяти с половиной годам колонии. По данным следствия, обвиняемый получил не менее 46 взяток от студентов. Сотрудник вуза занимался зачислением абитуриентов в университет без вступительных экзаменов, а также выставлением положительных оценок по аттестациям без контроля знаний.