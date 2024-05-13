13 мая 2024, 20:15

Главу автоколонны ООО «Такси» заключили под стражу после падения автобуса в Мойку

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Суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова после падения автобуса в реку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург Автобусы Реки Автобус упал в Мойку в Петербурге
13 мая 2024, 10:42
Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске
РИА «Новости»
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В Новосибирске против министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила областная прокуратура.

Дело завели по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Денис Архипов в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, полномочий на это у него не было» - уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, Архипов знал о том, что конкретная компания не выиграла тендер на право заниматься обработкой отходов, ее не назначили региональным оператором в этой области. Тем не менее, он выделил этой фирме 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Хотя часть средств впоследствии вернулась в бюджет, полную сумму он не возместил. Убытки составили 6,3 миллиона рублей.

Ранее в Казахстане задержали экс-главу МВД страны Ерлана Тургумбаева. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Уголовное дело ЖКХ Преступления
13 мая 2024, 10:36
Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю не смягчили приговор
РИА «Новости»
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Железнодорожный районный суд Красноярска оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, которого отправили в тюрьму на 4,5 года. Об этом рассказал РИА «Новости» правозащитник Михаил Шолохов.

Рассмотрение ходатайства прошло 13 мая. В суде отметили, что сам Митволь участвовал в заседании в формате видеоконференции.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», - сообщил адвокат.

Бизнесмена признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании метро в Красноярске. В сентябре прошлого года его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. По гражданским искам с Митволя взыскали свыше одного миллиарда рублей. Адвокат Шолохов назвал наказание для предпринимателя очень суровым.

Суд Тюрьмы Приговоры
13 мая 2024, 10:24
Военного в Забайкалье отправили на семь лет в колонию за кражу у подруги
РИА «Новости»
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В Забайкальском крае осудили военнослужащего Александра Чуприна за кражу. Ближайшие семь с половиной лет он проведет в заключении, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

По информации следствия, военный, находясь в квартире своей приятельницы, незаметно украл ее ювелирные украшения стоимостью свыше 60 тысяч рублей.

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил Чуприна к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

В ведомстве уточнили, что Чуприн полностью возместил девушке ущерб.

Ранее в Сахалинской области суд огласил приговор военнослужащему за то, что он отказался выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Мужчину отправили на два года и шесть месяцев в колонию общего режима. Военный объяснил свой отказ участвовать в СВО страхом за свое здоровье и жизнь.

Суд Военные Приговоры Кражи
13 мая 2024, 10:21
Блокадницу избили и отобрали у нее выплату к 9 Мая в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге избили и обокрали 84-летнюю блокадницу. В преступлении заподозрили родственника, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, пенсионерка заявила в правоохранительные органы на 37-летнего супруга внучки, обвинив его в краже и побоях. Пожилая женщина рассказала полицейским, что родственник два раза отбирал у нее деньги.

Она уточнила, что сначала он украл 20 тысяч рублей пенсии. Спустя какое-то время мужчина отобрал у блокадницы еще 50 тысяч рублей, которые она получила от государства ко Дню Победы.

Журналисты добавили, что муж внучки, забирая у бабушки деньги, избил ее. Медики диагностировали у пенсионерки ушибы позвоночника и левого плеча. Подозреваемого привезли в полицейский участок, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в Тобольске суд отправил на три года в колонию местного жителя за кражу. Мужчина похитил у пенсионеров примерно 500 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Пенсионеры Ветераны Кражи Блокада Ленинграда

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