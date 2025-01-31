Главреда региональной газеты задержали в Москве по подозрению в вымогательстве

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», - указали они.

По данным следствия, журналист и муниципальный депутат от партии «Яблоко» в прошлом году сговорился со своей коллегой для публикации подрывающих репутацию материалов об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций.

«Сообщники главреда позже потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей и пообещали прекратить выпуск негативных статей», - указали в региональном СУ СК.

В Армавире ранее двух мужчин признали виновными в похищении бизнесмена , вымогательстве 12 миллионов рублей и разбое. Злоумышленники затолкали мужчину в машину, вывезли в лес, избили и потребовали деньги.

Главного редактора рязанского онлайн-издания задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в редакции , опубликовал официальный комментарий задержанного Константина С. и его адвоката.