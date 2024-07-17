Главреда издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева объявили в розыск

По какой статье разыскивают журналиста, не уточняется.

В комментарии 66.ru Фоминцев заявил, что находится в отпуске в Юго-Восточной Азии, что именно произошло, пока не знает.

«Родителей также вызвали на допрос. Силовикам на меня почему-то очень нужна характеристика от родителей. <…> Вернусь - все станет ясно», - добавил он.

В январе Фоминцева задерживали по статье об оскорблении чувств верующих, отметил «Коммерсант». Тогда он проходил свидетелем по делу, а в офисе «Точки ньюс» провели обыски. Журналист заявлял, что причиной для возбуждения дела стали его посты в Telegram весной и летом 2023 года.

«Жалобы я не успел изучить нормально, но заметил, что они касались митрополита Кульберга», - указывал Фоминцев.