12 января 2024, 18:59

Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину

РИА «Новости»
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Главный фигурант дела о краже 70 миллионов рублей у экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, Илья Сучков, не признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Шанк.

«Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления», - подчеркнул правозащитник.

В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса. Всего в деле четыре фигуранта: экс-председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Алексей Уляхин и Антон Поляков.

Прокурор начал оглашать обвинительное заключение еще 19 октября, но не дочитал его до конца. Заседание неоднократно переносили, и сделать это удалось лишь сегодня.

Самого Чубайса ранее предложили проверить на возможный вывод денег из России. Запрос в ФСБ и Следком направил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Суд Кражи Деньги Роснано
12 января 2024, 18:21
Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск
Unsplash
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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Информация появилась в базе ведомства, сообщило РИА «Новости».

В карточке Волобуева* отмечается, что он разыскивается по статье УК, однако название статьи не приводится.

Как сообщил «Коммерсант» , Игорь Волобуев* 16 лет руководил пресс-службой компании «Газпром», после чего перешел в Газпромбанк, где в его обязанности входило PR-сопровождение промышленных активов.

Вскоре после начала спецоперации родившийся в Сумской области Волобуев* присоединился к ВСУ. В интервью СМИ он рассказывал, что принимал участие в боях под Артемовском. По данным Минюста, он также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Из-за этого он сам в октябре 2023 года попал в реестр иноагентов.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова , который неоднократно сотрудничал со СМИ-иноагентами и призывал россиян не ходить в военкоматы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело МВД РФ Газпром Иноагенты
12 января 2024, 14:37
Массовая драка таксистов в Санкт-Петербурге попала на видео
Телеканал «360»
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Массовую драку с поножовщиной устроили таксисты в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры с места потасовки.

Драка произошла на Московском шоссе. Судя по видео, группа мужчин сначала о чем-то разговаривала. Затем один из толпы ударил другого, отчего тот упал на землю. Между мужчинами завязалась драка. Один из участников потасовки залез в машину и что-то забрал оттуда. После чего он присоединился к драке.

Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» , массовая драка произошла рядом со складом крупного маркетплйса в ночь на 11 января. Предположительно, конфликт начался из-за перевозки сотрудников компании. В результате драки ранение получил 33-летний работник маркетплейса с азербайджанским гражданством. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его оппонент родом из Таджикистана после потасовки скрылся в неизвестном направлении на иномарке Mazda. Но спустя время 35-летний мужчина сам обратился к медикам за помощью с непроникающим ножевым ранением. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его задержали по подозрению в поножовщине в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки. Мужчина имеет судимость. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драки Санкт-Петербург Мигранты Мужчины Поножовщины
12 января 2024, 12:54
Журналиста Серафимова объявили в розыск после сотрудничества со СМИ-иноагентами
РИА «Новости»
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МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. Из базы розыска ведомства следует, что его ищут по статье Уголовного кодекса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.

Какая именно статья - не уточняется. Как сообщало РИА «Новости» , журналист сотрудничал со СМИ-иноагентами. Ранее Серафимов сам сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Он связал это с тем, что призывал людей не ходить в военкоматы.

Ранее в розыск объявили сбежавших из России фехтовальщиков. Сергей и Виолетта Бида служили в Росгвардии, но самовольно оставили службу. В отношении них возбудили уголовное дело , шпажистам грозит до 10 лет тюрьмы. Однако Мать Биды уверяла, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны.

Сейчас спортсмены находятся в США и надеются получить американское гражданство. Сергей даже мечтает выступить за Соединенные Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако у него не так много времени, чтобы пройти все процедуры.

Уголовное дело МВД РФ Журналистика Россия Иноагенты
12 января 2024, 12:02
Мужчина обстрелял из травмата жителя Зеленограда во время ссоры на улице
Freepik
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Московские полицейские в течение суток задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он выстрелил из травматического пистолета в прохожего в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации оперативников, на улице между подозреваемым и местным жителем возник конфликт. Во время ссоры задержанный несколько раз выстрелил в собеседника из травматического пистолета, после чего покинул место происшествия.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи зафиксировали легкий ущерб здоровью.

Во время допроса задержанный признался, что после произошедшего избавился от пистолета. Против него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В канун Нового года в Бирюлеве в подъезде жилого дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.

Преступления Москва

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