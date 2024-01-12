Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину

«Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления», - подчеркнул правозащитник.

В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса. Всего в деле четыре фигуранта: экс-председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Алексей Уляхин и Антон Поляков.

Прокурор начал оглашать обвинительное заключение еще 19 октября, но не дочитал его до конца. Заседание неоднократно переносили, и сделать это удалось лишь сегодня.

Самого Чубайса ранее предложили проверить на возможный вывод денег из России. Запрос в ФСБ и Следком направил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.