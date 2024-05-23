Главного кадровика Минобороны Кузнецова оставили в СИЗО

«Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить», - сообщил судья.

Сам Кузнецов принимал участие в заседании в формате видеоконференцсвязи. Он сообщил о плохом самочувствии и рассказал о проблемах с щитовидкой. По его словам, все эти проблемы получил из-за работ по ликвидации ЧС в Чернобыле.

Сторона защиты попросила перевести Кузнецова под домашний арест. Гособвинение не нашло оснований для этого. На заседании также сообщили, что все счета генерала арестовали, наличные средства изъяли.

Адвокат уточнил, что следствие не имеет конкретных доказательств по делу, так как допрошен только один человек. Речь идет о кубанском предпринимателе Льве Мартиросяне.