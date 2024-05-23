23 мая 2024, 15:01

Главного кадровика Минобороны Кузнецова оставили в СИЗО

РИА «Новости»
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Суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить», - сообщил судья.

Сам Кузнецов принимал участие в заседании в формате видеоконференцсвязи. Он сообщил о плохом самочувствии и рассказал о проблемах с щитовидкой. По его словам, все эти проблемы получил из-за работ по ликвидации ЧС в Чернобыле.

Сторона защиты попросила перевести Кузнецова под домашний арест. Гособвинение не нашло оснований для этого. На заседании также сообщили, что все счета генерала арестовали, наличные средства изъяли.

Адвокат уточнил, что следствие не имеет конкретных доказательств по делу, так как допрошен только один человек. Речь идет о кубанском предпринимателе Льве Мартиросяне.

Суд СИЗО Россия
23 мая 2024, 15:04
Замначальника подмосковного УФСИН арестовали по делу о взятке
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Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом сообщала пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Талаеву Владимира Александровича», - заявили в суде.

Талаев останется под арестом на один месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года. По версии следствия, он по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, который действовал в интересах ООО «РЗН ФУД».

Расследование в отношении Талаева инициировали по статье «Получение взятки в крупном размере», максимальной санкцией по которой составляет лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Суд Коррупция Москва
23 мая 2024, 12:54
Аксенов рассказал о четырех покушениях на свою жизнь
РИА «Новости»
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С начала 2024 года на главу Крыма Сергея Аксенова четырежды пытались совершить покушение. Он заявил, что силовики предотвратили все нападения.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», - сказал чиновник в эфире телеканала «Крым 24».

Глава региона высоко оценил усилия по обеспечению безопасности. По словам Аксенова, всех, кто совершал теракты в Крыму, задержали. Он рассказал о последнем случае - в Кировском районе подорвался злоумышленник, планировавший заложить взрывчатку под поезд.

Аксенов заявил, что бойцы прикрыли Крымский мост с земли, воздуха и воды. По его словам, с точки зрения работы ПВО группировки в Крыму достаточно для выполнения любых задач.

ФСБ неоднократно предотвращала покушения на крымских чиновников. В мае 2023 года стало известно о поимке агентов украинской разведки, которые готовили нападение на Аксенова и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. У злоумышленников изъяли пять самодельных бомб, приборы для связи и слежки.

Убийства Терроризм Крым Чиновники Сергей Аксенов
23 мая 2024, 12:21
«Надругательство». Мать жестоко убитой Веры Пехтелевой — о назначенной судом компенсации
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Суд в Кемерове частично удовлетворил иск семьи Веры Пехтелевой, которую зверски убили в 2020 году. Мать погибшей Оксана в беседе с 360.ru сочла назначенную компенсацию надругательством.

Она уточнила, что заседание прошло накануне. Пока женщина не знает, будет ли оспаривать решение суда.

Веру Пехтелеву убили в 2020 году в Кемерове. По данным следствия, ее молодой человек Владислав Канюс более трех часов истязал девушку. От полученных травм студентка скончалась. При этом соседи и родственники жертвы неоднократно звонили в полицию. Однако патрульные не приехали.

Из-за этого правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» обвинили в халатности. Им назначили условные сроки.

По ее словам, хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал.

«Наоборот омерзительном образом в очередной раз прошелся по нам катком», - отметила женщина.

Она подчеркнула, что компенсацию не могли не присудить. Но долго думали над тем, кто выступит ответчиком. В итоге решили, что представлять вторую сторону дела будет МВД России.

«Эта сумма ни с чем не соизмерима. <…> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство. Мы не знаем, что делать дальше», - сказала мать погибшей.

Изначально семья Веры требовала 7,5 миллиона рублей. Суд назначил родителям Пехтелевой 60 тысяч рублей, а дяде погибшей Владимиру - 100 тысяч. Именно он забирал тело девушки и единственный видел, как выглядела погибшая.

Она рассказала, как однажды родственница попала под поезд на машине и получила страшные травмы. По словам Оксаны, тело дочери было примерно в таком же виде.

«Это орудовал изувер», - подчеркнула женщина.

Владимир находился на каждом заседании. Он защищал интересы родителей Веры.

«И вот этому человеку, который на протяжении четырех лет не отпускал ситуацию, сунуть 100 тысяч - это кощунство», - добавила мать погибшей.

После гибели дочери отец Оксаны начал сильно болеть. Недавно мужчина скончался. После его смерти мать Оксаны тоже «начала сдавать».

Суд Дети МВД РФ Убийство Веры Пехтелевой
23 мая 2024, 12:19
Сгоревший в Истре дом предоставляли для жилья незаконным мигрантам
РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконной миграции завели после смертельного пожара садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура взяла под контроль расследовани уголовного дела и установление причастных к расселению незаконных мигрантов.

В горящем доме деревни Падиково погибли не менее семи человек. По данным подмосковного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. Потушили огонь только в 8:55 четверга, 23 мая.

Следователи завели уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В Истринской прокуратуре уточнили, что дом находился в аренде. Личности погибших установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

В ведомстве пояснили, что помещение снял в аренду 23-летний мужчина, который превратил дом в хостел для иностранцев, живущих в России без регистрации.

Уголовное дело Пожары Прокуратура РФ Мигранты

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