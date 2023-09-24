Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве мужчины из-за пса в Звенигороде
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об убийстве мужчины из-за лая собаки в Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Убийство произошло в ходе конфликта между жителем Подмосковья и прохожим, которого облаял маленький пес. Мужчина затеял ссору с хозяйкой животного, после чего подрался с местным жителем, который хотел защитить женщину. Нападающий несколько раз ударил соперника ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от тяжелых ранений.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого 44-летнего жителя Подмосковья. Ход расследования взяла под свой контроль прокуратура.
На кадрах видеосъемки видно, что пострадавший пытался перевязать раны с помощью своей футболки, в то время как женщина и сосед вызывали скорую помощь. Мужчина разместился на лавке, после чего подъехали медики. Из-за полученных ранений пострадавший умер в реанимации утром 23 сентября.