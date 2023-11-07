Главаря действовавшей в Подмосковье ячейки ИГИЛ приговорили к 22 годам

По материалам дела, исповедующий радикальное течение в исламе Сатторов привлек в свою группировку семерых единоверцев, которые сформировали банду «Дмитровский джамаат» и присягнули «Исламскому государству»*.

Группировка занималась вооруженными нападениями на инкассаторские машины в Москве и Московской области. Таким образом бандиты похитили более 100 миллионов рублей, часть из которых перевели своим кураторам в Сирии.

Суд признал Сатторова виновным в организации террористической группы, бандитизме, незаконном хранении оружия, разбое, а также приготовлении к убийству.

Первые восемь из 22 лет наказания лидер группировки останется в тюрьме, а остаток срока проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Судебные процессы по остальным участникам группировки еще идут.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.