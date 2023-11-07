Главаря действовавшей в Подмосковье ячейки ИГИЛ приговорили к 22 годам
Лидера подмосковной ячейки террористической организации «Исламское государство» Орифжона Сатторова приговорили к 22 годам лишения свободы. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Москве и Московской области.
По материалам дела, исповедующий радикальное течение в исламе Сатторов привлек в свою группировку семерых единоверцев, которые сформировали банду «Дмитровский джамаат» и присягнули «Исламскому государству»*.
Группировка занималась вооруженными нападениями на инкассаторские машины в Москве и Московской области. Таким образом бандиты похитили более 100 миллионов рублей, часть из которых перевели своим кураторам в Сирии.
Суд признал Сатторова виновным в организации террористической группы, бандитизме, незаконном хранении оружия, разбое, а также приготовлении к убийству.
Первые восемь из 22 лет наказания лидер группировки останется в тюрьме, а остаток срока проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Судебные процессы по остальным участникам группировки еще идут.
*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.