03 февраля 2024, 14:25

Глава Wildberries Бакальчук рассказала о ходе расследования пожара на складе в Шушарах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Компания Wildberries рассматривает несколько версий возникновения пожара на складе в Шушарах, но тайна следствия не позволяет их называть. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила основатель и глава компании Татьяна Бакальчук.

Она пояснила, что фирма собирает все возможные данные и уже появились несколько версий причин возникновения огня, но раскрывать их пока нельзя.

«Это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом», - заметила Бакальчук.

Пожар на складе компании Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение.

Вокруг происшествия появилось множество слухов, которые получили опровержение. В пресс-службе компании в том числе отмечали, что никакого обыска в квартире и изъятия документов у Татьяны Бакальчук криминалисты не проводили.

В петербургском главке Следственного комитета опровергли сообщения СМИ о задержании сотрудника склада , который якобы сознался в поджоге. В ведомстве подчеркнули, что в уголовном деле пока нет даже подозреваемых.

Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук
03 февраля 2024, 13:03
Совратившую четвероклассника учительницу отправили под домашний арест
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд отправил под домашний арест преподавательницу из Ленинградской области, которую заподозрили в совращении ученика. Об этом сообщили «Известия».

«Совратившую четвероклассника учительницу из Ленобласти отправили под домашний арест», - сказал источник.

В пятницу, 2 февраля, СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против 25-летней учительницы в Токсове. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Подросток рассказал родителям, что педагог давала потрогать свою грудь, целовала и гладила его по интимным местам через одежду.

Такие отношения между учителем и ребенком продолжались на протяжении нескольких месяцев, пока об этом не узнала мать несовершеннолетнего. Она обратилась с заявлением в полицию, правоохранители задержали женщину. На допросе преподаватель объяснила, что ребенок сам оказывал ей знаки внимания.

Следователи завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, учительнице грозит до 20 лет тюрьмы.

Суд Дети Школьники Аресты
03 февраля 2024, 05:53
Пенсионер-инвалид забил жену до смерти дубиной на Алтае из-за телевизора
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Инвалид-пенсионер насмерть забил дубиной свою 89-летнюю супругу во время ссоры, разозлившись на ее отказ выключить телевизор. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

Следователи уже завершили расследование. Выяснилось, что преступление произошло в ночь на 2 ноября 2023 года.

«После ссоры, возникшей из-за отказа потерпевшей выключить телевизор, обвиняемый из внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге деревянной дубиной нанес последней множественные удары», - уточнило ведомство.

Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ему избрали более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, потому что он является инвалидом второй группы и передвигается на инвалидной коляске. Дело направили в суд.

Ранее правоохранители задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве собственного отца.

Убийства Инвалиды
03 февраля 2024, 05:08
Россиянин случайно застрелил наркомана во время охоты
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Во Владимирской области охотившийся на лося мужчина случайно застрелил наркомана, который искал закладки в лесу. Об этом сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Вязниковского городского суда.

Житель Муромского района охотился ночью на лосей на участке местности автодороги Вязниковского района в начале февраля. В это же время два молодых человека искали закладки в лесу.

Охотнику показалось, что два тепловых пятна похожи на животных, поэтому он выстрелил в их сторону. Одному из них пуля попала в голову, он умер на месте.

Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности, а также учел смягчающие обстоятельства - явку с повинной, раскаяние, сотрудничество со следствием, оказание помощи родственникам погибшего и добровольное пожертвование в фонд спецоперации. При этом в деле отразили и отягчающее обстоятельство - мужчина использовал оружие и боеприпасы.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год, заменив наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково.

Наркотики Убийства Суд Животные
03 февраля 2024, 04:13
Иностранца осудили за изнасилование девочки в Карелии
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Приезжего из Средней Азии осудили за развращение несовершеннолетней девочки в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СКР.

По версии следствия, 42-летний иностранец приехал в республику на заработки. Прошлым летом он увидел незнакомую девочку на улице рядом с жилыми домами одного из сельских поселений Медвежьегорского района незнакомую девочку. После этого он изнасиловал ребенка. Родители подростка в тот же день обратились в полицию, насильника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о совершении действий сексуального характера с применением насилия и развратным действиям. Суд признал педофила виновным, приговорив к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Мужчина систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына, кричал и оскорблял ребенка. Летом 2022 года мальчик совершил суицид, врачи не смогли его спасти.

Уголовное дело Суд Дети Мигранты Россия Изнасилования

Новости по теме