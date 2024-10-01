01 октября 2024, 13:17

Глава СК потребовал доклад по делу о развратных действиях мигранта в Орехово-Зуеве

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева представить доклад по делу о мигранте, пристававшем к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в органы обратились уже четыре пострадавшие, но мужчину никто не ищет. Следственный комитет возбудил дело о развратных действиях.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании аналогичных происшествий в Пензе и аэропорту Домодедово. В последнем случае дело дошло до увольнения охранника, который пресек незаконные действия.

Кроме того, в Саратовской области мигранты пытались посадить двух девочек в машину , одну из них даже удерживали. Следователи также возбудили дело.

Мигранты Орехово-Зуево Следственный комитет России
01 октября 2024, 08:02
Экс-главу авиационно-технической службы Росгвардии отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Экс-начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии Олега Гамаюнова заподозрили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС.

Против Гамаюнова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб в 80 миллионов рублей.

«Следствие по делу продолжается, как и сбор доказательств о причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления», - отметил источник агентства.

По данным ТАСС, Гарнизонный военный суд арестовал полковника Росгвардии на два месяца - он будет находиться под стражей до 26 ноября.

Ранее в получении взятки заподозрили начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По версии обвинения, краснодарский бизнесмен Лев Мартиросян за протекцию передал жене генерала земельный участок и жилой дом на сумму более 30 миллионов рублей. Суд арестовал недвижимость предпринимателя , а также дочери Кузнецова.

Суд Коррупция Мошенничество Росгвардия
30 сентября 2024, 10:07
Связанного с террористами мигранта осудили в Приморье за незаконный въезд в страну
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Суд в Приморье приговорил мигранта, незаконно въехавшего в Россию, к двум годам колонии. Мужчина нарушил запрет пересекать российскую границу из-за связей с террористической организацией, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее данным, 30-летний гражданин Киргизии долгое время поддерживал связь с членами террористической организации, причастной к совершению террористического акта в петербургском метрополитене в апреле 2017 года. Мужчине запретили въезд в Россию в октябре 2017 года.

Несмотря на это, иностранец попытался въехать на территорию страны в декабре того же года. Его предупредили о запрете в аэропорту Красноярска и отправили по обратному маршруту.

В июне 2019 года мужчина получил в Киргизии новый паспорт, по которому длительное время находился в России и обзавелся семьей. Суд назначил мигранту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ФСБ задержала в Москве организаторов нелегальной миграции. Силовики поймали девятерых участников преступной группировки.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела оформляли паспорта гражданам Таджикистана и Узбекистана, а также фальшивые украинские справки и документы о регистрации в ДНР.

Суд Мигранты Приморье Следственный комитет России
29 сентября 2024, 16:41
В Кропоткине мужчина подорвал возлюбленную гранатой в пылу ссоры
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В Краснодарском крае мужчина поссорился с возлюбленной и взорвал автомобиль вместе с ней гранатой. И он сам, и женщина погибли, сообщил портал 93.ru.

В ночь на 28 сентября в первом микрорайоне Кропоткина местные жители стали свидетелями конфликта пары. Очевидцы заявили, что поводом стало решение женщины расстаться с мужчиной.

Тот разозлился, достал гранату и привел ее в действие. Машина взорвалась. Мужчина и его избранница получили несовместимые с жизнью травмы.

В региональной прокуратуре сообщили, что подозреваемый ранее был судим за тяжкие преступления и провел в колонии более 20 лет.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и детали произошедшего установят специалисты.

Ранее в Москве в одной из посылок на Казанском вокзале обнаружили предмет, похожий на ручную гранату РГД-5.

Убийства Взрывы Краснодарский край
29 сентября 2024, 10:08
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира»
РИА «Новости»
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Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело о краже порядка 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на процессуальные материалы.

Следствие выяснило, что злоумышленники подключались к сайту «Детского мира» и с помощью компьютерных программ нейтрализовали систему защиты.

После этого они подобрали значения в виде ПИН-кода и номера к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным картам и сертификатам ПАО «Детский мир». Таким образом злоумышленники получили доступ к чужим предоплаченным карточкам.

Правоохранители ведут дело по статьям «Использование вредоносных компьютерных программ» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Ранее эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров в России.

Хакеры Следственный комитет России

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