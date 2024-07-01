Глава МВД Дагестана раскрыл план террористов напасть на шиитскую мечеть

«Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они - это уже проверенный факт - шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети», - подчеркнул Магомедов.

По словам главы ведомства, лишь «некоторые обстоятельства» помешали преступникам сделать это. О чем именно идет речь, Магомедов уточнять не стал.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев , также выступивший на этой встрече, призвал не называть преступников исламскими террористами.

«Некоторые люди говорят, что это „исламские террористы“. Если врач совершит ошибку, мы же не говорим „врачебный терроризм“. Ведь никакая вера к этому не призывает. <…> В Дагестане, особенно в Дербенте, три религии вместе. С первого дня у нас полное понимание, уважение», - указал духовный лидер мусульман региона.

По последним данным, жертвами нападения вооруженных боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня стали 22 человека. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.