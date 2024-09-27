27 сентября 2024, 12:06

Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов

РИА «Новости»
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Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, задержавших в республике двух агентов украинских спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным главы региона, задержанные по заданию противника собирали информацию о стратегических объектах на полуострове и местах дислокации вооружения.

«Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто», - подчеркнул Аксенов.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания. Фигурантами уголовного дела оказались 45-летний местный житель и 43-летний иностранец.

Крымчанина обвинили в передаче СБУ информации о системах ПВО, защищающих мост через Керченский пролив, и о передвижении эшелонов с российской военной техникой.

Задержания Шпионаж Крым ФСБ
27 сентября 2024, 13:10
Варламову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах
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Блогер Илья Варламов* дважды за год подпадал под административную статью, не указывая в своих социальных сетях полученный им статус иностранного агента. После очередного нарушения прокуратура Москвы направила следователям материалы для возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что действия Варламова* подпали под статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

В пресс-службе отметили, что после двух наложенных штрафов Варламов* продолжил публикации в социальных сетях, а также других публичных площадках информацию без указания своего статуса.

В последний раз блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента в начале июня этого года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Министерство юстиции внесло Варламова* в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года.

*Признан в России иностранным агентом.

Уголовное дело Прокуратура РФ Илья Варламов Иноагенты
27 сентября 2024, 00:11
Историей о рабстве в Тюменской области заинтересовался Следком
РИА «Новости»
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Правоохранители в Тюменской области устроили проверку по истории о попавшем в рабство мужчине. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об этом деле, сообщила пресс-служба.

Правоохранители узнали из СМИ, что уроженец Омской области провел много лет в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. Следственные органы начали процессуальную проверку по статье 127 УК России «Незаконное лишение свободы». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее результатах.

Мужчина из омского города Тюкалинск пропал в 2000 году, когда уехал на подработку, сообщил Ura.ru. Родственники обратились в полицию, его объявили в розыск. Только спустя 24 года благодаря бдительной жительнице села Большое Сорокино пленника удалось вернуть домой. Он работал на неких мужчин за еду.

Уголовное дело Тюмень Следственный комитет России
26 сентября 2024, 16:06
Суд оставил под стражей напавшего на полицейского в Москве американца Татера
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Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении Татера, отклонив его апелляционную жалобу.

По данным следствия, 14 августа Татера задержали и доставили в полицейский участок после конфликта в гостинице, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Уже в отделе он напал на капитана полиции, который пытался успокоить мужчину.

В результате драки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На следующий день Мещанский суд Москвы поместил американца под стражу до 14 октября по делу о мелком хулиганстве. Татер свою вину не признал.

США Суд
25 сентября 2024, 11:45
В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Гадарову
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Правоохранители задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону».

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», - сообщил источник канала.

Задержания Коррупция

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