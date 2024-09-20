20 сентября 2024, 05:34

Глава колледжа в Приморье незаконно выдавал дипломы мигрантам, чтобы оставить их в России

РИА «Новости»
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В СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Регионального технического колледжа и двух его сотрудников из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следователей, фигуранты с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го помогали в зачислении мигрантов в колледж. Студенты получали дипломы якобы пройдя обучение. Документ об образовании давал иностранцам возможность закрепиться в стране.

«При этом никакого участия в образовательном процессе и сдаче квалификационных работ со стороны последних не было», - заявили в пресс-службе Следкома.

В итоге фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее Тверской суд в Москве отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, которого обвинили в организации миграции нигерийцев в Россию. Он пробудет в изоляторе до 8 ноября 2024 года.

Уголовное дело Суд Мигранты Приморье СК РФ Россия Студенты Образование Москва
20 сентября 2024, 01:36
Таджик избил битой многодетную мать в Красноярском крае
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела в отношении иностранца, который избил многодетную мать в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что уроженец республики Таджикистан в ходе конфликта в поселке Емельяново битой нанес травму головы многодетной матери», - написали в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Он оскорбил их по национальному признаку, а также нападал на сотрудников воздушной гавани.

Уголовное дело Мигранты Отношения СК РФ Таджикистан Красноярский край
19 сентября 2024, 22:26
Мигрант в аэропорту Домодедово приставал к несовершеннолетним девочкам. СК возбудил дело
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении мигранта, пристававшего к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Мужчина также оскорбил подростков по национальному признаку, сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, мигрант нападал на сотрудников аэропорта. В защиту фигуранта дела выступили члены узбекской диаспоры, а охранника, который пресек действия мужчины, уволили.

«Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СК по Московской области доложить о ходе расследования.

Уже в январе в Московской области начнут действовать ограничения на прием на работу трудовых мигрантов , заявил губернатор Андрей Воробьев. Он объяснил, что решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность жителей Подмосковья, не нанеся при этом ущерба экономике.

Уголовное дело Дети Мигранты Аэропорт Домодедово Следственный комитет России
19 сентября 2024, 20:14
Мартыновой заменили реальный срок на условный
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Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», - сказали в суде.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, которого уже нет в живых, женщина столкнула девочку на лестничный пролет. Ребенок получил травмы, но выжил.

Летом 2008 года Мартынову признали виновной, но на оглашение решения суда она не явилась. Прокуратура просила для Мартыновой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мартынова 16 лет была в федеральном розыске. В конце марта этого года женщину задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась с 19-летней дочерью. В мае суд приговорил жену главреда «Новой газеты - Европа»* к девяти годам колонии. Дочь просила не сажать мать в тюрьму и уверяла, что произошел несчастный случай.

* Признана нежелательной организацией в России.

** Лицо, признанное иноагентом в России.

Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты - Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Убийства Суд Приговоры Европа Новый год
19 сентября 2024, 19:47
Суд продлил срок ареста Иванову и Бородину по делу о взятках
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Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, и его предполагаемому соучастнику бизнесмену Сергею Бородину. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин, второй фигурант по делу - остаются под стражей», - передали в суде.

Иванов и Бородин останутся под стражей до 23 декабря 2024 года.

Экс-заместитель министра задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, речь идет более чем об одном миллиарде рублей. По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен выполняли работы на его объектах. По делу проходит еще один фигурант - бизнесмен Александр Фомин , которого тоже обвиняют в передаче взятки замглавы Минобороны Иванову.

Ранее Иванов попросился домой под честное слово. Адвокаты обвиняемого заявили, что он сдал в отдел кадров свои загранпаспорта, находится под санкциями, поэтому не покинет страну.

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