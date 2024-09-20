Глава колледжа в Приморье незаконно выдавал дипломы мигрантам, чтобы оставить их в России

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По данным следователей, фигуранты с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го помогали в зачислении мигрантов в колледж. Студенты получали дипломы якобы пройдя обучение. Документ об образовании давал иностранцам возможность закрепиться в стране.

«При этом никакого участия в образовательном процессе и сдаче квалификационных работ со стороны последних не было», - заявили в пресс-службе Следкома.

В итоге фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее Тверской суд в Москве отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, которого обвинили в организации миграции нигерийцев в Россию. Он пробудет в изоляторе до 8 ноября 2024 года.