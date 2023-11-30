30 ноября 2023, 16:04

Глав крупных PR-агентств и их партнеров задержали в Москве за вымогательство

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве задержали руководителей крупных PR-агентств и их партнеров по подозрению в вымогательстве. По предварительной информации, они заведомо публиковали в Сети ложные сведения о представителях власти, а потом требовали деньги за их удаление, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники зарегистрировали на себя несколько Telegram-каналов, в которых распространяли заведомо ложную информацию о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этих сведений они требовали деньги в особо крупном размере.

В квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли технику, носители и другие вещественные доказательства. Известно, что в мошенничестве были задействованы более 20 человек. Все дела объединили в одно по части 3 статьи 163 УК. Двух руководителей PR-агентств решением Тверского районного суда столицы заключили под стражу. Ведется расследование.

В понедельник, 27 ноября, за подобный инцидент Басманный районный суд Москвы постановил арестовать журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.

МВД РФ Мошенничество Москва 2023
30 ноября 2023, 18:05
Администратора двух Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство
Unsplash
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В Москве арестовали администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина на два с половиной года за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд признал его виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у должностного лица Ростеха - Василия Бровко. Спирин шантажировал его распространением негативных, компрометирующих сведений. За удаление информации он требовал деньги.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее за подобное приговорили журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.

Суд Мошенничество Москва 2023
30 ноября 2023, 17:45
Все вопросы и ответы по окончании следствия. Отец Бугаева — о деле против его сына
Unsplash
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Арестованному экс-игроку сборной России Алексею Бугаеву нужна характеристика. Об этом «360» заявил отец спортсмена Иван Бугаев.

Бывший футболист подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиной стало распространения главком сфальсифицированного видео с обнаружением у Бугаева наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Отец спортсмена отказался комментировать эту информацию. Он заявил, что желающие помочь его сыну могут посодействовать в составлении характеристики.

«Любую характеристику по существу: возможно ли то, что он употреблял наркотики, занимался наркотиками или еще что?» - отметил Иван.

Отец экс-футболиста добавил, что Алексей больше находился на виду у тренеров, чем у него самого. Эти люди могли предоставить необходимые для досудебного разбирательства сведения. Лучше всего обратиться в Российский футбольный союз, подчеркнул Бугаев-старший.

«Потому что все сведения стекаются куда? в Российский футбольный союз», - сказал он.

Иван добавил, что не общался с сыном, так как на это еще нет разрешения.

«Все вопросы по окончанию [следствия]. И ответы», - заключил отец Алексея.

Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко ранее заявила, что уголовное дело сфальсифицировали и вымогали у подзащитного три миллиона рублей. По словам правозащитницы, наркотики Бугаеву подбросили перед съемкой видео задержания.

Прикубанский районный суд отправил экс-футболиста под стражу до 31 декабря. Незадолго до этого спортсмену уже назначили семидневный арест за сопротивление при задержании. Защита обжалует меру пресечения, как только получит постановление.

Спортсмены Футбол Аресты
30 ноября 2023, 17:43
«Компенсирует страдания». Задержанный футболист Бугаев потребовал пять миллионов рублей от МВД
Unsplash
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Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, подал иск к МВД о компенсации ущерба из-за видео из отдела полиции. Его адвокат Екатерина Макличенко рассказала «360», что наркотиков у спортсмена не было, и у защиты есть доказательства.

«Мой подзащитный подал гражданский иск из-за тех преступных действий недобросовестных сотрудников. Сейчас он находится в СИЗО, соответственно, терпит и моральные страдания, ну и физические тоже, он там болел недавно. Поэтому, безусловно, посчитал необходимым в гражданском порядке взыскивать с этих сотрудников денежные средства, таким образом компенсируя свои страдания», - пояснила она.

Макличенко отметила, что поскольку имена конкретных сотрудников, которые, по мнению спортсмена, допустили нарушения, неизвестны, иск подали к МВД.

«Будем выяснять, кто эти сотрудники, кто за это отвечал, кто за чем там стоял и так далее. Сегодня он отправил иск у себя в СИЗО - надеюсь, что в ближайшее время администрация учреждения тоже его направит по месту, и гражданское дело будет рассмотрено», - добавила адвокат.

«Чистый фальсификат» Она напомнила, что футболист изначально отрицал то, что у него были наркотики.

«Он сразу говорил о том, что у него при себе не было никаких наркотиков, существуют переписки с отцом. Недавно отец, Иван Бугаев, давал показания, пояснил, как дела обстояли на самом деле. Мы это говорили и продолжаем утверждать: все то, что вы видели по этим видеозаписям, - чистейший воды фальсификат, когда просто за минуту до съемки положили в карманы, сказали якобы выдавать, иначе худо будет», - заявила собеседница «360».

По ее словам, у защиты «уже есть на руках документы», но, чтобы «не навредить» Бугаеву, их пока приберегают. Когда все выскажутся, показания зафиксируют и их уже нельзя будет изменить, адвокат предоставит собранные документы «следствию, прессе и общественности» - возможно, удастся даже собрать пресс-конференцию, резюмировала Екатерина Макличенко.

О задержании Алексея Бугаева стало известно еще 1 ноября. Футболиста взяли под арест.

Наркотики Спортсмены Адвокаты
30 ноября 2023, 17:26
Доверчивого пенсионера из Москвы обманули более чем на 7,5 миллиона рублей
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В Москве телефонные мошенники обманули пенсионера под видом его бывшего работодателя и похитили более чем 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пенсионер отдал мошенникам свои сбережения после получения смс-сообщения якобы от бывшего работодателя По данным правоохранительных органов, пожилой мужчина получил сообщение якобы от бывшего директора фирмы, в которой он работал, с информацией, что с ним должны связаться и задать некоторые вопросы. Пенсионер, ничего не заподозрив, поверил третьему лицу, что ему необходимо перевести все денежные средства на «безопасные счета».

По указанию злоумышленников, за шесть дней он совершил 37 переводов на сумму более чем 7,5 миллиона рублей. После завершения операций мужчина решил связаться с экс-руководителем, и тот сказал, что никаких сообщений не отправлял. Тогда пенсионер понял, как стал жертвой мошенников.

Днем 27 ноября, стало известно, что пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва 2023

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