Глав крупных PR-агентств и их партнеров задержали в Москве за вымогательство

По данным полиции, злоумышленники зарегистрировали на себя несколько Telegram-каналов, в которых распространяли заведомо ложную информацию о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этих сведений они требовали деньги в особо крупном размере.

В квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли технику, носители и другие вещественные доказательства. Известно, что в мошенничестве были задействованы более 20 человек. Все дела объединили в одно по части 3 статьи 163 УК. Двух руководителей PR-агентств решением Тверского районного суда столицы заключили под стражу. Ведется расследование.

В понедельник, 27 ноября, за подобный инцидент Басманный районный суд Москвы постановил арестовать журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.