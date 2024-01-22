22 января 2024, 07:45

Гибель ребенка в роддоме Челябинска проверит центральный аппарат Следкома

РИА «Новости»
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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей. Пациентка роддома обвинила их в несвоевременном оказании помощи и гибели нерожденного ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщил Telegram-канал ведомства.

«По поручению председателя СК России руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - заявила пресс-служба.

Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе. Следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность».

Женщину 3 января госпитализировали в горбольницу № 8 на 41-й неделе беременности. Она жаловалась на недомогание, кардиотокография показала плохие результаты.

Дежурный врач решил не стимулировать роды. УЗИ 9 января показало, что плод умер от гипоксии.

В роддоме № 4 в Калининграде умер недоношенный ребенок. Руководство роддома обвинили в превышении должностных полномочий, а врачей - в организации убийства.

Уголовное дело Дети Беременность Медицина Следственный комитет России
22 января 2024, 00:33
Звезду «Подольских курсантов» задержали за хранение наркотиков в Москве
Unsplash
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Звезду фильма «Подольские актеры» Андрея Гарису задержали за хранение марихуаны в квартире. Наркотики нашли полицейские, прибывшие по вызову подруги актера, которую он избил. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка вызвала полицию из-за того, что Гариста, находясь в нетрезвом состоянии, изрезал ей руку ножом. Пара отдыхала в квартире в Даниловском районе Москвы, но в какой-то момент они стали ругаться. В порыве гнева мужчина схватил нож и порезал ей кисть. Девушка испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.

«Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире артиста пять подозрительных упаковок с веществами. Как показала экспертиза, в трех из них весом 167,05 грамма - марихуана. Актер не смог объяснить сотрудникам, откуда у него травка», - уточнил канал.

Артиста задержали, возбуждено дело по статье о незаконном прибретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. По одной из версий, их задержали за мат на сцене, по другой - за избиение девушки на концерте.

Наркотики Кино Аресты Полиция Актеры Москва
21 января 2024, 19:03
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
РИА «Новости»
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Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги у россиян через систему быстрых платежей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, жертвами рискуют стать люди, заинтересовавшиеся приобретением товаров на интернет-ресурсах.

«Человек оставляет заявку на покупку, с ним в мессенджере связываются якобы из магазина и предлагают купить товар со скидкой, но только по СБП. После этого они скидывают ссылку для формы оплаты, если покупатель подтвердит платеж, то средства уходят на счет злоумышленника», - сказала она.

Волк уточнила, что такая схема работает у мошенников, когда учетные записи администраторов или модераторов таких сайтов оказались скомпрометированы.

«В таком случае лучше связаться со службой поддержки в официальном приложении либо на официальном сайте. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые заманивают розыгрышами или акциями», - добавила представитель ведомства.

В МВД также посоветовали для покупок в Сети завести отдельную банковскую карту с незначительной суммой на счету.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта для выманивания денег с помощью аудио.

МВД РФ Мошенничество Магазины Деньги
20 января 2024, 22:23
Мужчина задушил друга шнуром от зарядки в Подмосковье
Unsplash
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Жителя Егорьевска подозревают в убийстве своего знакомого. Орудием расправы стал шнур от зарядки, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По предварительной версии, 19 января подозреваемый у себя дома задушил своего знакомого шнуром от зарядного устройства из-за личной неприязни. После убийства мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

«Криминалисты провели осмотр и назначили медицинскую, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизы», - указали в ведомстве.

В Челябинской области молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру.

На теле школьницы нашли следы удушения. По версии следствия, 19-летний парень задушил родственницу, а затем добил найденным в заброшенном доме гвоздем.

Убийства Преступления Мужчины Следственный комитет России
20 января 2024, 17:20
Центральный главк СК взял на контроль дело группировки из Белгорода
РИА «Новости»
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Участников нападавшей на прохожих молодежной группировки из Белгорода отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве заявили, что в одно производство объединили дела, возбужденные по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Фигурантами дела стали четверо, включая одного несовершеннолетнего.

Отдельное уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти, а также в возбуждении ненависти или вражды на основании национальности.

Еще один участник группировки - 19-летний юноша - стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Всех шестерых участников группы арестовали по решению суда.

Также следователи проверяют на причастность к нападениям еще двух 17-летних подростков, подозреваемых в хулиганстве. В ближайшее время криминалисты решат вопрос о заведении уголовного дела.

Расследование деятельности группировки взяли под контроль в центральном главке СК. Белгородские силовики начали сбор доказательств и поиск других фактов преступлений молодых людей, а также их вероятных соучастников.

Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в Белгороде, оскорбляя их по национальности. Свои похождения они снимали на видео.

По данным СМИ , главарем являлся 17-летний уроженец Азербайджана, долго живший в Харькове. Гражданство России он получил в 2022 году. Правоохранители назначили проверку законности выдачи паспорта.

Уголовное дело Дети Преступления СК РФ Россия

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