Гибель ребенка в роддоме Челябинска проверит центральный аппарат Следкома
В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей. Пациентка роддома обвинила их в несвоевременном оказании помощи и гибели нерожденного ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщил Telegram-канал ведомства.
«По поручению председателя СК России руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - заявила пресс-служба.
Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе. Следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность».
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