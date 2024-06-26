Героя России Магасумова приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство
Героя России, замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны РФ Ирека Магасумова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве девушки. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Военный суд Луганской Народной Республики.
По данным адвоката Константина Елфимова, Магасумова признали виновным по части 1 статьи 105 «Убийство» и статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.
Осужденного лишили звания Героя России. Магасумов своей вины не признал.
«По обжалованию - пока обсуждаем с Иреком», - подчеркнул Елфимов.
Медалью «Золотая звезда» Магасумова наградили 2 августа 2023 года. Вскоре он отмечал награждение с друзьями в баре в Луганске, где познакомился с девушкой, которая в тот же день получила смертельное ранение из пистолета.