Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой

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Трепову* обвинили в совершении теракта, незаконной покупке, хранении, передаче, перевозке и ношении взрывных устройств, а также в приобретении и хранении поддельного документа.

«Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления», - сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие пришло к выводу, что Трепова* стала участницей организованной группы, чтобы совершить теракт, дестабилизировать российские органы госвласти и вынудить их прекратить спецоперацию. Как выяснили правоохранители, обвиняемая не раз приходила на патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), чтобы втереться к нему в доверие.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.