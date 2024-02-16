16 февраля 2024, 12:50

Генпрокуратура сочла недостаточным приговор Дарье Треповой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, посчитав его недостаточным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

«Апелляционное представление от Генеральной прокуратуры на приговор Треповой поступило в суд. Ведомство указало, что срок наказания слишком мягкий и настаивает на 28 годах вместо 27», - рассказали в суде.

В январе Первый Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в террористическом акте и назначил ей 27 лет неволи с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также по искам пострадавших ей назначили штраф в 16,495 миллиона и 600 тысяч рублей.

Защита осужденной обжаловала решение суда и отправило апелляцию по почте. Защитник Треповой Даниил Берман отмечал, что во время очередного судебного разбирательства станут известны подробности апелляционной жалобы.

Весной 2023 года Трепова принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. После взрыва военкор скончался от полученных ранений на месте. После ЧП Трепову включили в список экстремистов и террористов в России.

Генпрокуратура РФ Суд Приговоры Россия Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
16 февраля 2024, 11:41
Убийство 15-летней давности раскрыли в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи раскрыли убийство мужчины, которое совершили в 2008 году на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, 27 ноября 2008 года пьяный злоумышленник задушил шарфом спящего знакомого на территории строящегося отеля, расположенного на улице Староволынская. После этого он перетащил тело в расположенный вблизи дома овраг. Личные вещи и документы погибшего он выкинул в мусорный контейнер.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства», - отметили в ведомстве.

В результате проведенной работы оперативников обвиняемого задержали. Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

Установлено, что обвиняемого ранее судили за особо тяжкое преступление. Стражи правопорядка собирают улики и закрепляют доказательственную базу.

Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и его подельник сами рассказали о содеянном в колониях, где отбывал сроки за другие преступления. Оказалось, что отправить за решетку сразу мужчин не удалось, так как их ранее выдали по запросу Генпрокуратуры Белоруссии. Спустя время один из них приехал в Москву, где его и задержали.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.

Уголовное дело Убийства Преступления Москва
16 февраля 2024, 11:28
Проигравшего деньги на ставках налетчика на банк поймали в Хабаровске
Читайте нас в: Google Новости
Погрязший в долгах житель Хабаровска решил поправить свое финансовое положение, делая ставки на тотализаторе, но это ситуацию только усугубило. В итоге он решил ограбить банк с игрушечным пистолетом и муляжами гранат, сообщила в своем Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Делать ставки решил, когда этот бизнес перестал приносить прибыль и стал убыточным.

Однако долги хабаровчанина только возросли. Тогда он пошел на крайний шаг - вооружившись игрушечным пистолетом и муляжами гранат, совершил нападение на банк.

«Злоумышленнику удалось похитить порядка 11 миллионов рублей и валюту», - уточнила Волк.

В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту. Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать тем людям, у которых занимал средства. Деньги мужчина разложил по пачкам, подписав каждую именем кредитора.

«Пять миллионов рублей налетчик успел потратить на погашение долговых обязательств и иные нужды», - уточнили в пресс-службе МВД.

Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о разбое.

Банки Полиция
16 февраля 2024, 11:24
Похищенную на Карибских островах яхту нашли в Севастополе
Читайте нас в: Google Новости
Похищенную российскими туристами на Карибских островах яхту задержали в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Российские туристы отдыхали в 2019 году на островах Антигуа и Барбуда. Там соотечественники взяли напрокат парусно-моторную яхту. Она принадлежала иностранной чартерной компании и стоила около 30 миллионов рублей. Россияне перегнали яхту на родину. Один из аферистов зарегистрировал судно по поддельным документам.

Провернув махинацию, они организовали бизнес в России. Аферисты начали сдавать яхту под флагом РФ в аренду для морских прогулок по отечественному и турецкому побережью Черного моря.

«Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни», - уточнили в ведомстве.

Яхту задержали. Специалисты провели экспертизу и установили, что судно имеет два идентификационных номера. Один из них - поддельный, его нанесли «кустарным способом». Также яхту не задекларировали. Она не имеет статуса иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей.

Собственник яхты подтвердил информацию о краже. Королевская полиция Антигуа и Барбуды завела уголовное дело. Главаря преступной банды объявили в международный розыск.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Уголовное дело Таможня Севастополь Полиция
16 февраля 2024, 11:12
Пьяный мужчина угнал машину у курьера в Москве, чтобы доехать до друга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Курьер службы доставки оставил ключи в замке зажигания автомобиля и зашел в подъезд, чтобы отдать заказ. В результате его авто угнали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, пьяный 37-летний злоумышленник успел угнать автомобиль курьера, пока тот относил заказ. Мужчина подошел к машине, сел за руль и начал движение по улицам Таганского района. Доехав до улицы Сергия Радонежского, он бросил похищенную машину и отправился в гости к знакомому.

Однако мужчина не учел, что камеры городского видеонаблюдения засняли момент преступления. Оперативники отследили весь маршрут угнанной иномарки и смогли установить личность похитителя.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Угон“), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре», - отметили в ведомстве.

Ранее первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП в Барнауле.

Преступления Курьеры Москва

Новости по теме