Генпрокуратура призвала передать государству имущество замглавы кубанского МЧС

В качестве истца выступил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а ответчиком - сам Симоненко, две его дочери, отец и зять.

Иск поступил в суд еще 18 июля. Первое предварительное заседание состоится 5 августа.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», - уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Офицера задержали 30 июля. Позже стало известно , что у него нашли свыше 50 объектов недвижимости и два десятка машин, в том числе премиум-класса.