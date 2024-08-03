Генпрокуратура призвала передать государству имущество замглавы кубанского МЧС
Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщили на сайте краевого суда.
В качестве истца выступил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а ответчиком - сам Симоненко, две его дочери, отец и зять.
Иск поступил в суд еще 18 июля. Первое предварительное заседание состоится 5 августа.
«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», - уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
Офицера задержали 30 июля. Позже стало известно , что у него нашли свыше 50 объектов недвижимости и два десятка машин, в том числе премиум-класса.