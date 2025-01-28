28 января 2025, 12:08

Генпрокуратура подала иск на 3,2 млрд к Корпорации развития Курской области

РИА «Новости»
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Генпрокуратура России потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и восьми компаний 3,2 миллиарда рублей за срыв строительства оборонных сооружений в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ответчиками по иску, направленному в Ленинский районный суд Курска, стали генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, прочие должностные лица организации и восемь местных фирм.

В Генпрокуратуре полагают, что они обязаны возместить присвоенные при реализации контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе средства. Для этого, по мнению ведомства, следует арестовать имущество всех участников схемы.

С 2022 по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от атак ВСУ. Основным распорядителем назначили областное управление капстроительства, а генподрядчиком стала корпорация развития во главе с Лукиным.

Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и 20 декабря прошлого года арестовали на два месяца.

Генпрокуратура РФ Суд Коррупция Чиновники Аресты Курская область
28 января 2025, 13:39
Мужчина в Ленобласти жестоко избил собаку после ссоры с ее хозяйкой
РИА «Новости»
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В Колпино мужчина жестоко избил собаку своей сожительницы после конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Хозяйка животного обратилась к полицейским 26 января. Женщина рассказала, что ее сожитель и его знакомая во время конфликта с ней набросились на собаку и избили ее.

Полицейские проверили информацию и все подтвердилось. В итоге возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемых уже доставили в полицейский отдел.

Ранее похожая история случилась в Тобольске. Местный житель напал на овчарку в подъезде. Издевательства над животным попали на видео. На кадрах видно, как мужчина бил собаку руками и ногами. Сама овчарка не проявляла агрессии и терпела побои. Ролик стал поводом для обращения в правоохранительные органы.

Уголовное дело Ленинградская область Собаки Россия Животные Мужчины
28 января 2025, 13:07
Пойманный в Орехово-Зуеве предполагаемый педофил был неоднократно судим
РИА «Новости»
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От рук подозреваемого в педофилии Андрея П., задержанного в Орехово-Зуеве, пострадали две девочки. Ранее мужчина уже неоднократно судим, сообщил 360.ru источник.

По его информации, мужчина 1990 года рождения прописан в Брянске, но проживал в Орехово-Зуеве. Он не женат, детей у него нет.

Следственный комитет ранее подтвердил его задержание. По данным ведомства, в январе задержанный изнасиловал двух девочек в заброшенном здании. Следователи дали номера, по которым следует звонить, если кому-то известно о других преступлениях, которые совершил этот мужчина.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летнего детского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки. По версии следствия, он склонил школьницу к сексу летом в спортивном лагере.

Задержания Преступления Мужчины Изнасилования Орехово-Зуево
28 января 2025, 07:25
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку
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В Троицке в Челябинской области задержали депутата городского собрания по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия „Троицкий банно - прачечный комбинат“», - заявили в ведомстве.

По данным следователя, в период с 2020 по 2024 годы депутат получил взятку - не менее 160 тысяч рублей. Деньги давал индивидуальный предприниматель за заключение договоров аренды нежилого помещения.

На месте работы и месте жительства депутата провели обыски. Сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Подмосковье задержали главного врача больницы по делу о взяточничестве. По предварительной информации, несколько сотрудников платили мужчине деньги за покровительство.

Уголовное дело Челябинская область ФСБ Депутаты Россия Работа Мужчины Деньги
28 января 2025, 04:29
Мошенники в Москве выманили у девочки-подростка 1,6 млн рублей
РИА «Новости»
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В Москве несовершеннолетняя втайне от родителей отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей. Рюкзак с наличными доставил курьер, который не знал о преступлении, сообщило РИА «Новости».

Из судебных документов стало известно, что аферисты в мессенджере ввели девочку в заблуждение и убедили отдать 1,62 миллиона рублей. Деньги она сложила в рюкзак и отправила посылкой через сервис заказа такси.

Водитель не знал, что участвовал в преступлении. Клиентка положила рюкзак на заднее сиденье машины, и таксист отвез его в пункт назначения. Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

МВД России насчитало максимальное количество киберпреступлений за последние пять лет. В большинстве случаев мошенники промышляли через интернет. Среди пострадавших оказались биатлонист Платон Исламшин , певица Лариса Долина и актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе МММ.

Преступления Мошенничество Деньги

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