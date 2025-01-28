Генпрокуратура подала иск на 3,2 млрд к Корпорации развития Курской области

Ответчиками по иску, направленному в Ленинский районный суд Курска, стали генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, прочие должностные лица организации и восемь местных фирм.

В Генпрокуратуре полагают, что они обязаны возместить присвоенные при реализации контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе средства. Для этого, по мнению ведомства, следует арестовать имущество всех участников схемы.

С 2022 по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от атак ВСУ. Основным распорядителем назначили областное управление капстроительства, а генподрядчиком стала корпорация развития во главе с Лукиным.

Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и 20 декабря прошлого года арестовали на два месяца.