Генпрокуратура не поверила в смерть объявленного в розыск «крабового короля»

«Крабовый король» скрылся от следствия, уверены в надзорном ведомстве. Адвокаты заявили о его смерти 19 марта и попросили закрыть дело, но органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга не подтвердили эту информацию. Родственники не обращались в ведомства для регистрации произошедшего.

«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», - сказал обвинитель.

Олега Кана в числе 29 физических и 31 юридических лиц обвинили в незаконном вылове морских деликатесов и предъявили иск на 358,7 миллиарда рублей. «Крабового короля» обвинили также в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.