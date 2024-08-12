Генералу Попову не рассказали об увольнении в запас

По словам правозащитника, никаких уведомлений он и его подзащитный не получали. Ранее в Сети якобы появилась копия постановления министра обороны России Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.

Следователи обвинили генерала в хищении. По предварительным данным, Попов похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей.

Свою вину он не признал. Позже Попову предъявили обвинение в служебном подлоге. Также в деле есть еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков.

На прошлой неделе суд оставил бывшего командующего 58-й армией под домашним арестом до 11 октября.