Генерала Шамарина оставили в СИЗО
Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
«Постановление оставить без изменения», - сказал судья.
Сам генерал принял участие в заседании по видеосвязи. Он попросил смягчить ему меру пресечения и заявил, что «готов полностью сотрудничать со следствием».
Правоохранители задержали Шамарина в мае.
Его заподозрили в том, что он получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной.