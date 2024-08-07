07 августа 2024, 11:47

Генерала Попова оставили под домашним арестом до 11 октября

РИА «Новости»
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Суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова на домашний арест и оставил его там до 11 октября. Об этом сообщили «Известия».

Попова обвинили в служебном подлоге и хищении.

По данным следствия , генерал похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей. Кроме того, он подписал заведомо ложные документы, по которым украденный товар якобы поступил в армию.

Следственные действия завершили, теперь Попов вместе с сообщником, предпринимателем Сергеем Моисеевым, знакомятся с материалами дела.

В июле генерал обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания адвоката Дмитрия Аграновского по его делу.

Хищения Суд Аресты Армия
07 августа 2024, 11:45
Тагильским газовикам предъявили обвинения по делу о взрыве в жилом доме
РИА «Новости»
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Двум слесарям и мастеру-газовщику в Нижнем Тагиле предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Им грозит до 10 лет лишения свободы из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, специалисты ненадлежащим образом обслуживали оборудование и допустили скопление газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате газ взорвался, обрушились три подъезда пятиэтажки.

СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв прогремел в пятиэтажке 1 августа. Из-за обрушения дома пострадали 26 жильцов, в том числе и дети. Еще 10 человек погибли. В компании «Газэкс» подтвердили, что задержанные газовики были последними , кто проводил проверку дома по улице Сибирской.

Уголовное дело Обрушения Взрывы Следственный комитет России
07 августа 2024, 11:00
Стало известно, как пойманному на взятках генералу Мурышову передавали деньги
РИА «Новости»
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Задержанный генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, который боролся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик. Об этом рассказал прокурор во время слушаний в военном суде Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

По информации источника канала, взятки бросали в почтовый ящик работника таможенной службы Константина Колганова в доме на Новом Арбате. Тот передавал деньги другим посредникам, в том числе генерал-майору.

Первую взятку Мурышов получил в августе 2022 года, следующую - через месяц. Всего таким образом генерал «заработал» примерно 3,9 миллиона рублей.

В декабре 2022 года Мурышова арестовали на два месяца по делу о взятке. Тогда защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд отказал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Деньги он получал за отказ от проведения дополнительных проверок.

В качестве посредника при передаче взяток в деле фигурирует Дмитрий Нестеренко. Подсудимые свою вину не признают.

Суд Коррупция Военные ФСБ Деньги Москва
07 августа 2024, 05:58
Появились подробности аферы с сухпайками для армии
РИА «Новости»
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Организованная преступная группа, которая занималась аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.

Собеседник агентства заявил, что фигуранты дела создали преступную группу и привлекли в нее акционеров, неустановленных руководителей и учредителей Грязнинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Речь идет о деле в отношении экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его задержали 26 июля, обвинили в растрате при отправке девяти миллионов пайков для армии по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который обеспечивал армию пищевыми наборами.

Ранее появились данные, что в деле Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело Краснодар Питание Мошенничество Армия
07 августа 2024, 05:36
В деле генерала Булгакова оказались госконтракты о поставке питания для кадетов
Freepik
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Государственные контракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, которое возбудили против экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По его данным, речь идет о двух контрактах. Один из них связан с предоставлением питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй для кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского в Петербурге.

Ранее стало известно, что содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов дела также приобщили к разбирательству. В них находилось имущество, которое имело значение для следствия.

Булгакова задержали 26 июля, ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной стоимости. Также к делу привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, он поставлял пищевые наборы. В его собственности нашли машину Aston Martin и долю компании - производителя консервов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Питание Мошенничество Армия

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